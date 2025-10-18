Obavijesti

KONTROVERZNA ODLUKA SAVEZA

Skandal u Španjolskoj: Igrači protestirali protiv odluke La Lige, u prijenosu ih ignorirali!

Foto: PANKRA NIETO

Moji igrači nisu zadovoljni, ja nisam sretan, ali La Liga je odlučila da ćemo igrati ovu utakmicu, izjavio je Flick na konferenciji za novinare prije utakmice protiv Girone

Na utakmici Real Ovieda i Espanyola igrači su prosvjedovali prvih 15 sekundi utakmice. Nogometaši obje momčadi odbili su se pomaknuti dok su prosvjedovali protiv odluke La lige da se utakmica Barcelone i Villarreala u 17. kolu igra u Miamiju. 

U kolovozu je Španjolski nogometni savez donio odluku o tome da će se utakmica između Villarreala i Barcelone 20. prosinca igrati na drugom kontinentu, u Americi, što je izazvalo mnoštvo reakcija u Španjolskoj. Utakmica bi se trebala igrati na stadionu Hard Rock u Miamiju.

Podsjetimo, kapetani klubova u La Ligi ranije su razmatrali opciju da iskažu protest zakašnjelim početkom utakmice, a sada je ta ideja provedena u djelo. Real Oviedo je na kraju pobijedio 2-0, a Josip Brekalo igrao je za Oviedo od 65. minute susreta. 

Španjolska La Liga ustrojena je tako da svih 20 klubova sa svakim protivnikom igraju na domaćem i gostujućem terenu, odnosno, 38 utakmica po sezoni. Kako je ovo internacionalno natjecanje, mnogi smatraju da će utakmici u Americi narušiti integritet i regularnost natjecanja. 

LaLiga - Real Oviedo v FC Barcelona
Foto: PANKRA NIETO

Međutim, prosvjed igrača Ovieda i Espanyola nije bio prikazan na televiziji jer su kamere bile usmjerene na vanjski dio stadiona. 

La Liga je ranije ovog tjedna odbacila optužbe i iskazala spremnost za daljnji dijalog, ali iz Španjolskog nogometnog saveza su poručili kako očekuju će se demonstracije nastaviti tijekom vikenda, prenosi BBC Sport. 

Klubovi koji su izravno uključeni i igraju utakmicu u Miamiju neće sudjelovati u protestu, prenosi Goal.

UEFA Champions League - Newcastle United v FC Barcelona
Foto: Scott Heppell

Cijelu situaciju komentirao je trener Barcelone Hansi Flick (60). 

- Moji igrači nisu zadovoljni, ja nisam sretan, ali La Liga je odlučila da ćemo igrati ovu utakmicu - izjavio je Flick na konferenciji za novinare prije utakmice protiv Girone. 

Pobunio se i kapetan Katalonca, Frenkie de Jong (28) koji je odluku nazvao "nepotrebnom" zbog pretrpanog rasporeda. 

