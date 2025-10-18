Skandal u Španjolskoj: Igrači protestirali protiv odluke La Lige, u prijenosu ih ignorirali!

Na utakmici Real Ovieda i Espanyola igrači su prosvjedovali prvih 15 sekundi utakmice. Nogometaši obje momčadi odbili su se pomaknuti dok su prosvjedovali protiv odluke La lige da se utakmica Barcelone i Villarreala u 17. kolu igra u Miamiju.

U kolovozu je Španjolski nogometni savez donio odluku o tome da će se utakmica između Villarreala i Barcelone 20. prosinca igrati na drugom kontinentu, u Americi, što je izazvalo mnoštvo reakcija u Španjolskoj. Utakmica bi se trebala igrati na stadionu Hard Rock u Miamiju.

Podsjetimo, kapetani klubova u La Ligi ranije su razmatrali opciju da iskažu protest zakašnjelim početkom utakmice, a sada je ta ideja provedena u djelo. Real Oviedo je na kraju pobijedio 2-0, a Josip Brekalo igrao je za Oviedo od 65. minute susreta.

Španjolska La Liga ustrojena je tako da svih 20 klubova sa svakim protivnikom igraju na domaćem i gostujućem terenu, odnosno, 38 utakmica po sezoni. Kako je ovo internacionalno natjecanje, mnogi smatraju da će utakmici u Americi narušiti integritet i regularnost natjecanja.

Foto: PANKRA NIETO

Međutim, prosvjed igrača Ovieda i Espanyola nije bio prikazan na televiziji jer su kamere bile usmjerene na vanjski dio stadiona.

La Liga je ranije ovog tjedna odbacila optužbe i iskazala spremnost za daljnji dijalog, ali iz Španjolskog nogometnog saveza su poručili kako očekuju će se demonstracije nastaviti tijekom vikenda, prenosi BBC Sport.

Klubovi koji su izravno uključeni i igraju utakmicu u Miamiju neće sudjelovati u protestu, prenosi Goal.

Foto: Scott Heppell

Cijelu situaciju komentirao je trener Barcelone Hansi Flick (60).

- Moji igrači nisu zadovoljni, ja nisam sretan, ali La Liga je odlučila da ćemo igrati ovu utakmicu - izjavio je Flick na konferenciji za novinare prije utakmice protiv Girone.

Pobunio se i kapetan Katalonca, Frenkie de Jong (28) koji je odluku nazvao "nepotrebnom" zbog pretrpanog rasporeda.