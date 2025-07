Skandal u Srbiji na pomolu: U viši rang ide klub bez licence?! Režim mu je izgradio stadion

FK Loznica prošle sezone završila je na trećem mjestu Srpske lige Zapad što nije bilo dovoljno za plasman u Prvu ligu Srbije, drugi rang tamošnjeg nogometa.

No, novosadska Mladost iznenada se povukla iz druge lige. Srpski mediji navode da je to učinila iz nejasnih razloga, to jest da je ključnim navela financijske probleme, ali da se u pozadini krije nešto više.

Priliku za ulazak u drugu srpsku ligu dobila je Loznica, koja će, navode tamošnji mediji, sasvim sigurno naredne sezone zamijeniti Mladost.

Foto: FK Loznica

- Drugog kandidata jednostavno nema - piše srpski Sport Klub.

No, problem je što FK Loznica nema potrebnu licencu kako bi se natjecala u drugom rangu srpskog nogometa, stoga još nema službene objave niti potvrde da će upravo taj klub od naredne sezone tamo i igrati.

SK navodi da Loznica u prvom krugu nije dobila licencu, a da kasnije nije bilo niti žalbe s Lagatora, prekrasnog stadiona u gradu gdje se igra poluamaterski nogomet.

Ložnica: Finale Kupa Srbije izmedju FK Crvene zvezde i FK Vojvodina | Foto: M.M/ATA Images/PIXSELL

Stadion je izgrađen 2023. godine i cijeli projekt koštao je 30 milijuna eura. Oporba u Srbiji pitala se zašto je režim izgradio novi stadion u gradu gdje se ne igra prava, profesionalna razina nogometa.

Stadion je, potom, 2024. dobio status Uefina stadiona s četiri zvjezdice pa ga je osim FK Loznice koristio i prvoligaš, novobeogradski IMT. Tamo je igrala i srpska nogometna reprezentacija, održavala su se finala kupa...

Srpski nogometni savez trebao je održati sjednicu u petak u kojem se trebalo raspravljati i odlučiti kako dopuniti Prvu ligu Srbije, no ona je odgođena. Od tamošnjih medija stižu navodi da se to dogodilo kako bi Loznica dobila na vremenu i prikupila dokumentaciju pa po hitnom postupku zatražila licencu prije nego što prvenstvo počne 2. kolovoza.

Foto: antonio ahel

Cijela situacija izazvala je nezadovoljstvo kod dijela navijača i ljubitelja nogometa u Srbiji koji smatraju da su vladajući iz nekih razloga odlučili pogurati niželigaški klub prema prvom rangu.