Skandalozni komentar na račun rukometašice koja je preboljela rak. Spiker odmah dobio otkaz

Norveška rukometašica, dvostruka olimpijska pobjednica Camilla Herrem (39), nedavno se vratila na teren nakon što joj je u lipnju ove godine dijagnosticiran rak dojke. Herrem je odradila kemoterapiju zbog koje je ostala bez kose, a na gostovanju njezinog Sola u Skienu, komentator u dvorani "našalio" se na račun njezina izgleda. Bolesni komentar svi su osudili, a komentator je dobio otkaz.

Herrem se na rukometne terene vratila prošlog mjeseca, a prošli tjedan Hola je gostovala u Skeinu gdje su se susreli protiv Gjerpena. Tijekom te utakmice, komentator Tom Gulliksen je dao neprikladan komentar koji je zgrozio sve gledatelje.

- Kosa se čak ne mora ni sušiti fenom - izjavio je komentator.

Komentar je izazvao bijes u Norveškoj, a ispričao se čak klub Gjerpen i komentator. Međutim, Gulliksen je nakon tog komentara dobio otkaz.

- Zahvaljujemo Tomu Gulliksenu na suradnji. Doprinosio je kao volonter u klubu godinu i pol i bio je važan resurs za Gjerpen tijekom zahtjevnog razdoblja - poručio je menadžer Gjerpena, Christen Knudsen.

Bio je to vrlo nesretan komentar. Navečer smo to prenijeli Gjerpenu, a oni su to uzeli u obzir i uputili ispriku. Završili smo s tim. Vrlo su dobro to riješili - rekao je trener Sole i Camillin suprug, Steffen Stegavik.