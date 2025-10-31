Ne treba sušiti kosu, rekao je komentator Tom Gulliksen te izazvao bijes javnosti u Norveškoj pa dobio otkaz, a o cijeloj situaciji očitovao se i klub te Camillin suprug
Skandalozni komentar na račun rukometašice koja je preboljela rak. Spiker odmah dobio otkaz
Norveška rukometašica, dvostruka olimpijska pobjednica Camilla Herrem (39), nedavno se vratila na teren nakon što joj je u lipnju ove godine dijagnosticiran rak dojke. Herrem je odradila kemoterapiju zbog koje je ostala bez kose, a na gostovanju njezinog Sola u Skienu, komentator u dvorani "našalio" se na račun njezina izgleda. Bolesni komentar svi su osudili, a komentator je dobio otkaz.
Herrem se na rukometne terene vratila prošlog mjeseca, a prošli tjedan Hola je gostovala u Skeinu gdje su se susreli protiv Gjerpena. Tijekom te utakmice, komentator Tom Gulliksen je dao neprikladan komentar koji je zgrozio sve gledatelje.
- Kosa se čak ne mora ni sušiti fenom - izjavio je komentator.
Komentar je izazvao bijes u Norveškoj, a ispričao se čak klub Gjerpen i komentator. Međutim, Gulliksen je nakon tog komentara dobio otkaz.
- Zahvaljujemo Tomu Gulliksenu na suradnji. Doprinosio je kao volonter u klubu godinu i pol i bio je važan resurs za Gjerpen tijekom zahtjevnog razdoblja - poručio je menadžer Gjerpena, Christen Knudsen.
Bio je to vrlo nesretan komentar. Navečer smo to prenijeli Gjerpenu, a oni su to uzeli u obzir i uputili ispriku. Završili smo s tim. Vrlo su dobro to riješili - rekao je trener Sole i Camillin suprug, Steffen Stegavik.
