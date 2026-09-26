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'SKANDALOZNI MODRIĆ' Pljušte pohvale na račun kapetana. Evo kako je odigrao u 42. godini!

Piše Josip Tolić,
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'SKANDALOZNI MODRIĆ' Pljušte pohvale na račun kapetana. Evo kako je odigrao u 42. godini!
Foto: Eva Korinkova
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Modrić u Pragu opet pokazao klasu: zabio za vodstvo Hrvatske i s 41 godine izdominirao Čehe, a španjolski mediji ga hvale kao bezvremenskog

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Dugo je vagao hoće li dodati kumu Mateu Kovačiću ili sam pucati po golu, a kad je nekoliko Čeha ostavio na krivoj nozi, zakucao je loptu u suprotni kut za vodstvo "vatrenih" u 47. minuti utakmice na gostovanju u Pragu, suvereno vodio Hrvatsku prema kasnijoj pobjedi 2-1 do 76. minute, kad ga je zamijenio Josip Mišić.

Luka Modrić u 203. nastupu zabio je 30. gol za Hrvatsku i proslavio ga kao da je prvi, pokazavši još jednom da ni u 42. godini njegov nivo igre ne pada, i da je odluka da nastavi igrati nogomet, ali i za reprezentaciju, bila dobra. Uostalom, potvrđuju to i drugi statistički podaci.

Foto: Sofascore za 24sata

Imao je Luka čak 92 posto točnih dodavanja (61/66), sve četiri točne duge lopte, presjekao jedno dodavanje, osvojio sva tri duela... I više nego dovoljno da bude igrač utakmice prema Sofascoreu s ocjenom 8,4.

Modrićev gol Češkoj pogledajte OVDJE.

- Modrićev skandalozni, zapanjujući gol u 41. godini: njegova priprema prije gola bila je vrhunska. Hrvat je ukrao loptu, driblao, osvrnuo se oko sebe i konačno, nakon finte, odlučio se sam pucati. On je bezvremenski - piše Diario As.

"Ima 41 godinu i još zabija važne golove za svoju zemlju", objavio je OneFootball.

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