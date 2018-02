Skelin odlazi: Kandidati Jasko Repeša, Trinchieri, Perasović...

Nakon pobjede nad Nizozemcima u Zadru, predsjednik Hrvatskoga košarkaškog saveza Stojko Vranković stisnuo je desnicu izborniku Ivici Skelinu i kazao mu: "Skela, javit ćemo ti se za par dana". S obzirom na to da je Skelin bio bivši još nakon poraza od Rumunja, samo bi se čudo trebalo dogoditi da ga predsjednik ne obavijesti o smjeni, nego o produženju suradnje.

- Ne bježim od odgovornosti, i osobno sam očekivao veći broj pobjeda. Moja odlazak je najmanji problem ako odgovorni u Savezu zaključe da više ne zaslužujem voditi reprezentaciju - kazao je Skelin.

Stojkovih "za par dana" trebalo bi značiti do četvrtka, do kada bi on trebao obaviti sve konzultacije i održati niz sastanaka.

- Moram se konzultirati s upravnim odborom, bit će tu još dosta tema za razgovor jer nas u lipnju čekaju dvije ključne utakmice za odlazak na SP - kaže Vranković, koji je svjestan i kako ne bi bilo baš korektno da sva odgovornost padne na Skelinova leđa jer on je, više je puta ponovljeno, provodio politiku Saveza.

- I danas sam uvjeren da je i u ovom sastavu, i s ovim izbornikom reprezentacija bolja od Rumunja i Nizozemaca - dodaje.

No sad kad je vrag odnio šalu, a odlazak na SP je upitan, mijenja se i politika, a izvori bliski čelnicima saveza uvjeravaju nas da će njihov sljedeći izbor biti iskusan trener, pri čemu je Vranković bliži opciji povratka Jasmina Repeše, dok Dino Rađa i dalje smatra kako su Andrea Trinchieri i Velimir Perasović bolje opcije.

- Ne bih o imenima, nije vrijeme, ali ako se i odlučimo za stranca, onda se postavlja pitanje koliko će nas to koštati - kazao je Vranković, očito i sam svjestan da je Skelin već bivši.

- Odlučit ćemo se za onoga tko je spreman preuzeti odgovornost i pobijediti Rumunjsku i Italiju u gostima. Sada je samo to važno.

No želja čelnih ljudi Saveza je jedno, a realnost nešto posve drugo. Nije nemoguće da oni koji su trenutačno u prvom planu ne prihvate ponudu pa da sustavom eliminacija dođemo i do nekog četvrtog imena, recimo Ante Nazora, perspektivnog trenera koji je figurirao kao najozbiljniji kandidat za klupu i prije nego što je izabran Skelin.

Kako sada stvari stoje, u četvrtak će Skelin biti smijenjen, a u danima koji slijede obavit će se razgovori s kandidatima za njegova nasljednika.