Skender: Navijači su mi dali snagu da odradim finiš. Sobol: Srce nikad nije snažnije kucalo

"Bilo je stvarno lijepo trčati, puno je navijača. Bilo je dobro, zadovoljan sam s utrkom", rekao je Marko Skender koji je svoj drugi nastup na olimpijskim igrama otvorio 61. mjestom u konkurenciji 93 trkača i rezultatom od tri minute i 31.91 sekunde.

Za najboljim trkačem današnjice Johannesom Hoesflotom Klaebom, koji je pobijedio i u kvalifikacijama, zaostao je za 24.54 sekunde.

Hrvatski predstavnici nisu uspjeli proći kvalifikacije skijaškog trčanja sprinta klasičnim stilom | Foto: MAXIM THORE/PIXSELL

"Za ovu stazu je to dobro vrijeme. To je tu negdje u mojim mogućnostima, možda čak i malo bolje nego što sam trčao na utrkama u Svjetskom kupu i kako inače trčim."

Hrvatski navijači, članovi obitelji koji su ih došli podržati, bili su dovoljno glasni.

"Jesu, cijela arena je odzvanjala od njih. To mi je dalo snagu da odradim finiš. Bilo je stvarno dobro navijanje i od naših navijača i od stranih navijača. Super je atmosfera, još kad i stranci navijaju za vas, poimence kliču prema startnoj listi. I treneri su bili jako glasni, podupirali me tu gdje je bilo najteže, na zadnjem brdu prije finiša."

Na tom je brdu Tena Hadžić izgubila najviše vremena pa se zaostatak od 17 sekundi za vodećom na polovici staze, do cilja povećao na 36.67 sekundi. Tena je u cilj ušla nakon četiri minute i 12.88 sekundi, što je bilo dovoljno za 66. mjesto u konkurenciji 89 trkačica.

"Teška utrka, teška staza. Prvim dijelom utrke sam jako zadovoljna, na zadnjem brdu je ponestalo snage pa mi ni skija više nije dobro držala, tako da sam tu izgubila dodatne sekunde. Kad smo jučer komentirali stazu, označili smo to kao ključan dio utrke, da će se tu najviše gubiti. Ne mogu reći da sam skroz zadovoljna nastupom. Kad bi to bilo još dvije-tri sekunde manje, mogla bih reći da sam zadovoljna. No, prva je utrka, imamo još dvije za popravak dojma", rekla je 21-godišnja koja je najavila da će ostaviti na stazi sve što ima u sebi.

Foto: Privatni album/kolaž

"To sam i napravila, a to znam po tome što me nakon sprinta, ako je bio na maksimumu, uvijek čeljust boli. Ne znam zašto, valjda grčim lice. Nisam se onesvijestila u cilju, ali sam dala sve od sebe."

Sobol: Na startu su mi skoro suze krenule od sreće

Debitantica Ema Sobol je na kraju osvojila 75. mjesto, iako je imala 77. rezultat (4:22.67 minuta), ali je napredovala zbog diskvalifikacije dvije južnokorejske trkačice.

"Nisam znala što očekivati, jer ovakvu utrku još se nisam trčala. Ne mogu reći da s rezultatom nisam zadovoljna ili da je to super rezultat, mogu samo reći da sam dala sve od sebe. Ovo nije moja najjača disciplina, tako da se nadam da će biti bolje u sljedećim utrkama", rekla je najmlađa članica naše ekipe, koju su najviše iznenadili navijači.

"Iskreno sam se iznenadila koliko ljudi uz stazu zna moje ime. Tamo neki Česi, Slovaci. Valjda su se potrudili naučiti imena svih. To mi je bilo predobro. A kad sam čula svog tatu i mamu, to mi je bio najdraži dio. Kad prepoznaš taj neki glas koji slušaš da te bodri od kad si dijete, kad čuješ one koji su uvijek uz tebe, i kad je ovakvo veliko natjecanje i kad je u nekom našem "seoskom zakutku", ipak ti je nekako drago. To mi stvarno puno znači."

Emocije su joj proradile i na startu.

"Nije srce snažnije kucalo, ali su mi skoro suze krenule od sreće. Onda sam si rekla da je to je još samo jedan sprint, od milijun koliko si ih napravila već ove godine - i krenula."

Zadovoljan nastupima svo troje bio je i glavni trener Zoran Skender.

"Primarni cilj je bio da se uvrste u prve dvije trećine poretka. Utrka je bila teška, natjecatelji spremni, ali to je tako na olimpijskim igrama. Markov rezultat je dosta dobar, unutar zacrtanog plana. Možda je moglo malo bolje, dvije sekunde brže, pa bi i plasman vjerojatno bio za tri, četiri mjesta bolji. Tena je pokazala da je dosta dobro spremna i njen je rezultat u okviru našeg plana, a Emi je bila prva utrka. Nažalost, klasika joj je slabija strana, ali za prvu utrku, kao jedno iskustvo - to je solidan rezultat."