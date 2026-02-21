Skender: Praktički volontiramo. Ulažemo svoj novac u ovaj sport

U posljednjem nastupu hrvatskih sportaša na XXV. zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026., 24-godišnji Marko Skender osvojio je 55. mjesto u utrci skijaškog trčanja na 50 kilometara klasičnom tehnikom, u kojoj se povijesnom, šestom zlatnom medaljom na ovim Igrama okitio Norvežanin Johannes Hoesflot Klaebo.

Norveški trkači su privatizirali postolje i utrku pretvorili u nacionalno prvenstvo nametnuvši tempo koji nakon 25 kilometara više nitko od konkurenata nije mogao ozbiljno pratiti. Martin Loewstroem Nygent je ciljem prošao drugi, a broncu je osvojio Klaebov trening-partner Emil Iversen.

Marko Skender se našao među 14 trkača koje su Norvežani na stazi prestigli za cijeli krug pa nije uspio istrčati svih 50 kilometara. Uhvaćen je nakon prolaza na 30 kilometara.

- Nije mi drago što sam 'lapiran', ali s obzirom na ove uvjete i kako se odvijala utrka, mislim da je to sasvim normalno u ovoj disciplini, pogotovo za nas iz manjih država. Nisam najsretniji s tim, ali ne mogu reći ni da je to bilo neočekivano - rekao je najbolji hrvatski trkač na skijama iza kojeg su ovoj utrci ostali i bivši olimpijski pobjednik u ovoj disciplini Finac Iivo Niskanen te Norvežanin Harald Amundsen, koji su obojica odustali nakon 15 kilometara, ne mogavši pratiti nametnuti tempo od vodećeg trojca.

- Mislim da je bilo dobro. Nekim dijelovima sam zadovoljan, nekima malo manje. No, ja sam više sprinter, tako da je za mene već veliki uspjeh što sam se uopće uspio kvalificirati u svakoj disciplini pa tako i u ovoj 'kraljevskoj' na 50 kilometara. Stvarno sam dao sve od sebe.

Na startnoj listi je bilo 65 imena, trojica nisu startala, a iza Skendera je ostalo sedam trkača.

- Ja sam zadovoljan. Neke discipline mi više odgovaraju. Moramo trčati puno disciplina, imamo dvije različite tehnike. Trčimo od 1500 metara sprint pa do 50 kilometara na distanci. Ne možete u svemu biti najbolji, osim ako niste Klaebo. To što sam se odlučio trčati maraton i da nisam odustao, mislim da je to dobar rezultat.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Da bi bio još bolji, Marko bi trebao još snažniju institucionalnu podršku.

- Zadnje četiri godine, pa i više, sam se dosta mučio. Možda ljudi ne znaju, ali mi praktički volontiramo, dosta se i odričemo, sami ulažemo svoj novac u ovaj sport da bi bili ovdje. Puno je to odricanja, a morao sam i studij privoditi kraju. Dobio sam i dijete prije dvije godine, tako da mi je stvarno bilo teško i naporno sve uskladiti. Izborio sam nastup na Olimpijskim igrama u svim disciplinama i trčao sam solidno sve utrke, a posebno sam zadovoljan sprintom. Sad mi se otvara prilika, nakon što završim studij, samo se posvetiti skijanju i da to bude baš na profesionalnoj razini. Mislim da će mi to donijeti poboljšanje bar za 30 posto - uvjeren je Skender.

- Skijaško trčanje je masovan sport. Možda 60. mjesto ne zvuči kao nešto posebno, ali ako pogledate da ste iza sebe ostavili 30 ili 50 natjecatelja, ovisno o utrci, mislim da je to jako dobar rezultat, pogotovo zato jer nismo sto posto profesionalci. Imamo dobre natjecatelje u skijaškom trčanju, imamo i mlađu generaciju koja dolazi pa se nadam da će to sve biti popraćeno od strane institucija -zaključio je najbolji hrvatski nordijac koji će u nedjelju u Veroni biti i stjegonoša, uz kolegicu iz reprezentacije Tenu Hadžić, na svečanom zatvaranju Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026.