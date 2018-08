Skinula majicu i dobila kaznu! US Open optužen za seksizam

Francuskinja Alize Cornet izgubila je na US Openu od Šveđanke Larsson 6-4, 3-6, 6-2.

Zbog velikih vrućina organizatori su uveli pauzu od 10 minuta na kraju seta kako bi se tenisačice osvježile u svlačionici. Kad se Alize vratila na teren, shvatila je kako joj je majica naopako pa se u 15 sekundi presvukla na terenu.

- Opomena za Cornet! - ispalio je sudac Christian Rask.

Francuskinja nije mogla vjerovati.

- Što? O čemu se radi? - kroz smijeh ga je pitala Alize.

No sudac je ostao pri svome.

Naravno, ovo je izazvalo dosta prašine jer očito je da se pravilo primjenjuje samo za tenisačice dok se Federer, Nadal, Đoković i društvo redovito presvlače na terenu.

Ovaj sučev potez pokrenuo je lavinu komentara, među najglasnijima je bila škotska teniska trenerica Judy Murray.

- Alize Cornet se vratila na teren nakon desetominutne pauze. Shvatila je da je naopako obukla majicu, a onda je to promijenila na kraju terena. Zbog toga je kažnjena. Nesportsko ponašanje, a muškarci smiju skinuti svoju majicu na terenu.

Judy su se pridružili i mnogi drugi pa je tako bivša Australska tenisačica Casey Dellacqua odluku suca nazvala 'smiješnom'.

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb