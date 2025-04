Skomina: I Osijek i Rijeka su trebali dobiti crvene kartone!

Bivši sudac Damir Skomina u emisiji Tportal sudačka analiza na MAXSportu analizirao je sporne situacije proteklog 29. kola HNL-a, a bilo ih je, pogotovo u kontekstu mogućih crvenih kartona za igrače Osijeka i Rijeke kao zadnjih igrača. Nisu ga dobili ni Jon Mersinaj ni Lindon Selahi, a trebali su, smatra Slovenac.

Gorica - Istra 3-2

81. minuta, moguće igranje rukom igrača Gorice prije pobjedničkog gola (gol priznat): Svi imamo iste oči, svi gledamo. Dojma sam da je tu igrač Istre butinom noge odigrao. Koliko god gledao, ne vidim nigdje dokaz da je odigrao. Tu moraš imati jasan dokaz, ja se kao VAR tu ne bih oglasio.

Dinamo - Osijek 2-0

5. minuta, mogući penal za Osijek (nije suđen): Tu sam situaciju pogledao 50 puta. Imamo dojam, ali ne vidim jasno crno-bijeli dokaz. Navijačima Osijeka je jasno da ga je ovaj udario po nozi, ali ne vidim kontakt.

38. minuta, žuti za Mersinaja za faul na Kangi, dinamovci tražili crveni: To je crveni karton. Nije dovoljno biti samo zadnji igrač, nego imati loptu pod kontrolom, a Kanga je može kontrolirati. Ovaj desni branič čini mi se da je nemoguće da ga stigne na ispravan način. Suci su dobili naputke u zadnje vrijeme da su manje strogi. U moje vrijeme je to bio crveni karton. Kako ovaj desni branič može spriječiti napadača Dinama da dođe do golmana? On kad je na rubu šesnaesterca može lobati golmana ili što god. Zanima me Komisija, za mene je jasno i čisto.

Joško Jeličić se ubacio u svom stilu:

- Sudačka komisija se treba prekvalificirati kao odvjetničko društvo. Žao mi je što je Gotovina ležao sedam godina, da ga je branila Sudačka komisija ne bi dana odležao! Neka mi netko objasni zašto nije za penal ruka Radoševića, a je Nestorovskog protiv Hajduka. Nevjerojatno.

42. minuta, žuti Dantasu i zamjena identiteta, Franjić dobio karton umjesto Baturine: Vidi se da ga je Dantas dobio zbog prigovora, Baturina je priznao da ga je faulirao. Bitno je da pravi igrač uđe u zapisnik. VAR se tu može umiješati, to je jedan od četiri kriterija.

Rijeka - Varaždin 1-0

10. minuta, Selahi ruši Mamića kao zadnji igrač (VAR se uključio, nije suđen ni faul): S terena sudac nije imao tu sliku i nije ništa dosudio. VAR ga je zvao i za mene je to čisti prekršaj na igraču Varaždina koji je prvi došao do lopte. Selahi kasni i tu je kontakt. Pitanje je li to zadnji igrač, za mene je, i ima li kontrolu igrač Varaždina. Za mene je to crveni karton. Vidimo da je napadač u punom sprintu, napadač bi bio brži od te lopte. Vratar ne može stići prije njega, desni branič još manje. Zbog toga je za mene to spriječena čista šansa za gol i zato je to crveni karton. Komu pravo, komu krivo, ja tako vidim. Da vidimo što kaže Komisija.

Joško Jeličić se ubacio:

- Erceg je za mene najbolji sudac HNL-a, ovdje je pogriješio, crveni karton, nebranjivo, Komisija će vjerojatno imati drugačije mišljenje. On je premlad, bit će pogrešaka. Pričamo o 13. minuti, velika pogreška.

26. i 54. minuta, dva žuta za Radeljića: Kod drugog nema dvojbe da je to žuti karton. Kod prvog se može raspravljati je li strogo ili ne. Ali kod drugog igrač mora biti svjestan da ima opomenu i sudac ne može uzeti na sebe to. Nije lako, ali nije imao izbora. Mora biti drugi žuti.

Hajduk - Lokomotiva 1-1

65. minuta, crveni karton za Lučića: Suci imaju jasan naputak, kad vratar brani izvan kaznenog prostora. Da je Uremović na poziciji Lučića, to bi bio žuti jer je vratar može uhvatiti. Ali ovako ne znamo gdje bi lopta završila, to mora biti crveni karton.

Dugopolje - Opatija

Izdvojili su i bizarnost s utakmice Prve nogometne lige, gdje je Opatija kao gost igrala u rezervnim dresovima Dugopolja, očito zato što su im se domaći dresovi previše preklapali.

- Ovo nikad nisam vidjela - rekla je voditeljica Valentina Miletić.

- A ti si premlada, Valentina - dobacio je Jeličić.

- Momčadi su se dužne čuti prije utakmice. Vjerujem da je Opatija bila u sličnoj boji i, ako nemaš rezervni... Ali i u prvoj ligi se događa da govore da nemaju, a to ne može biti. Sudac im je dao mogućnost da igraju u dresu protivničke momčadi ili nema utakmice - kazao je Skomina.