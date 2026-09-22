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Skomina o crvenom kartonu Mišića: 'Zašto bi sudac to trpio? Zamislite da je obrnuto'

Piše Ivan Tomašković,
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Skomina o crvenom kartonu Mišića: 'Zašto bi sudac to trpio? Zamislite da je obrnuto'
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Protiv Lokomotive u 69. minuti Dinamov kapetan Josip Mišić nešto je dobacio sucu Patriku Kolarić i ovaj ga je isključio

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Još se ne zna hoće li Josip Mišić, kapetan Dinama odraditi jednu ili dvije utakmice suspenzije zbog crvenog kartona protiv Lokomotive u 8. kolu HNL-a.  Odmah nakon utakmice počelo se nagađati što je Mišić rekao sucu da bi zaradio izravni crveni karton.

- Što sam ti rekao!? Što sam ti rekao!? - govorio je Mišić Kolariću nakon isključenja, što se moglo iščitati s usana kapetana "modrih".  Prilikom prekida u 69. minuti, Dinamov kapetan Josip Mišić nešto je dobacio sucu Patriku Kolariću. Sudac mu je prvotno namjeravao pokazati žuti karton, no nakon, kako se činilo, još nekoliko upućenih riječi promijenio je odluku i pokazao mu izravni crveni karton.

Mnogi su isticali da je kapetan "modrih" Kolarića poslao u "onu stvar", zbog čega ga je ovaj isključio. Crveni karton Mišića za Sportklub je komentirao sudački ekspert Damir Skomina. 

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ja sam sudio prvu ligu prije više od 25 godina i kao mlad sudac jednostavno sam si postavio standard, sebi, da je to kod mene nedopustivo. I meni se događalo da isključim igrača u petoj minuti, jako poznatog igrača, zbog takvih stvari - ističe Skomina koji glavni problem vidi u tome što takvo ponašanje u hrvatskom nogometu dosad nije uvijek rezultiralo izravnim isključenjem.

Drži da bi Kolarićeva odluka sada trebala postati kriterij kojeg će se držati i ostali suci.

- Tad sam bio još no name, ali tako postaviš ime. Oke je poštovati igrača, ali moraš prvo poštovati sebe. Radi koga bi trebalo istrpjeti da te netko pošalje u neku stvar i da ti opsuje mater i onda… Događalo mi se i da budem četvrti sudac ostalim sucima i deseti put čujem od nekih i kažem – e još sad i… I ti si nekredibilan tako da to mora biti ne iznimka nego pravilo. I ako ga je on postavio sad tako tu se onda radi i taj kriterij tko ima onu stvar i tko može, a tko ne može. Zamislite da je obrnuto, da sudac pošalje trenera ili igrača u onu stvar i da to kamere snime. Kraj karijere - poručio je Skomina.

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