Skomina o gaženju i crvenom za Ercega: To nije faul. Da je VAR mene zvao, rekao bih 'ne hvala'

Puno toga ćemo proći, u edukacijskom smjeru. Nije sve idealno, ali nije niti tako loše, rekao je bivši elitni sudac Damir Skomina na početku analize 23. kola HNL-a u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije.

Lokomotiva - Varaždin 1-0, sudac: Oliver Romić

Pokretanje videa... 01:32 NK Lokomotiva Zagreb vs NK Varaždin 1:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

7. minuta start Mamića nad Fetaijem - Igrač ide na loptu, ali kasni. S tim startom ugrožava suparnika, Fetaiju se noga lako može okrenuti da mu pukne gležanj. Slažem se da je više crveni karton nego žuti, ali VAR nema jasan i evidentan dokaz. Fali mi snimka je li ga pogodio po tetivi ili nije. Drugo pitanje je što žuti nije pokazan, ne smije se dogoditi da sudac to propusti. Morao je prepoznati da je to nešto stvarno ružno.

87. minuta, pad Poldrugača, Varaždin traži penal - Nema govora o kaznenom udarcu. Jednostavno, nema ničega što bi bilo kažnjivo. Malo je kontakt ruka na ruku, ali ti od toga ne padaš.

Hajduk - Osijek 4-0, sudac: Ante Čulina

Pokretanje videa... 01:41 HNK Hajduk Split vs NK Osijek 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

9. minuta, Babec i Pukštas - U početnoj fazi, kada gledam snimku, to je žuti karton. Razumijem da je derbi i da se na početku utakmice sudac zadovolji da ide na nešto što je li-la. Da preuzme žuti na sebe i upozori ekipe, da da samo usmenu opomenu i da priliku igračima da je to prvo i zadnje upozorenje.

10. minuta, gol Uremovića, duga VAR provjera - Nema govora o zaleđu, vidimo da se radi o metru i više. Jedino objašnjenje za dugu provjeru može biti da su dugo tražili, da su provjeravali da ranije nije bio prekršaj. Čisti gol.

19. minuta, gol Livaje za 2-0, igrao ramenom ili rukom? - Sa sudačkog aspekta to nije ruka. Moraš imati jasan dokaz da od bicepsa na dolje štopa loptu. Po meni je to između ramena i prsa. Za mene je regularan gol, a to što se piše po Instagramu... To je za Instagram generaciju.

44. minuta, start na Šegi. Žuti? - Za mene da, ruši igrača koji je zadnji, ali fali mi kontrola. Kao sudac moraš biti siguran da će u devet od deset situacija zabiti gol. Samo žuti i ništa više od toga.

51. minuta, udarac koji je otišao daleko od gola. VAR provjera ruku Jugovića - Mislim da ga nije dirala, ali i da je nije kažnjivo. Nema govora o penaliziranju ruke.

53. minuta, žuti Dialla zbog kojeg propušta Dinamo, ali može igrati protiv Rijeke u kupu - Čisti žuti, ne zanima ga lopta. Uživo je taj intenzitet za žuti karton još veći, tako da opravdano.

Rijeka - Dinamo, 4-0, sudac: Dario Bel

Pokretanje videa... 01:43 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

3. minuta, duel Jankovića i Baturine - Prvi start, sudac to mora prepoznati i igrača opomenuti da je to nešto više od običnog prekršaja. Ni ja ga ne bih opomenuo kartonom. Treba znati voditi utakmicu, najlakše se uhvatiti džepa i pokazivati kartone. Utakmicu treba odvesti do 95. minute ili dalje. Apsolutno ne bih dao žuti karton.

8. minuta, Kanga i Radeljić ostali ležati - Radeljić izbija čistu loptu, Kanga se poskliznuo i malo izvrnuo zglob Radeljiću za kojega je to bolno. Utakmica se nastavila izvođenjem auta i sve čisto.

11. minuta, potezanje Jankovića - Tu bih dao žuti karton. Moraš to znati prepoznati, njemu je namjera prekinuti akciju koja je obećavajuća. Tako daješ poruku svima da si tu, tamo si upozoren i sada ti slijedi žuti karton.

12. minuta, duel Petroviča i Ademija - Imamo pravilno odigranu loptu Petroviča. Po inerciji idu jedan drugome, ali on je odigrao loptu. Odigrao je pravilno loptu i mora negdje stati. Nema govora o žutom kartonu.

30. i 38. minuta, dva žuta i isključenje Kange - Radeljića bih opomenuo jer ide dosta grubo i ne zanima ga ide li prema lopti. Kangina reakcija je kažnjiva, ali jednostavno, kada u toj fazi utakmice (tijekom situacije za drugi žuti op.a.) ideš tako, na dijelu terena koji je daleko od gola, to je nenogometni start. Nije na sucu da razmišlja je li njemu drugi. Kako god je dobio prvi, igrač mora biti svjestan kartona i razmišljati o posljedicama.

42. minuta, prekršaj Belcara nad Bogojevićem - Za mene samo prekršaj. Obje noge su u zraku, dolazi do kontakta, ali te stvari su puno manje. Običan ful i nema žutog kartona.

51. minuta, gol Rijeke, naknadno priznat gol Čopa - Jako tijesna situacija. Smeta me što je linijski sudac na prvu dignuo zastavicu. Treba pričekati, nije ni prva situacija, a ni druga kažnjiva. Vidimo da je plava crta od obrambenog, da je on najbliži i nema govora o zaleđu. Je, tijesno je, ali pomoćni sudac bi trebao pričekati. Imamo gol koji se priznaje, a ti si digao jer si prepoznao zaleđe.

58. minuta, start Ademija nad Selahijem - Mogu razumjeti da ne daš karton jer je 4-0 i igrači su frustrirani. Kada gledam samo situaciju kao takvu, to je žuti karton. Ali mogu razumjeti da je sudac prepoznao da je bolje za utakmicu da ne vadi karton i ne dovede se u još neku opasniju zonu.

Gorica - Šibenik 1-0, sudac: Ante Terzić

Pokretanje videa... 01:38 HNK Gorica vs HNK Šibenik 1:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

4. minuta, Elezi pada i traži penal - Ne bih ni ja sudio, nema govora o kaznenom udarcu.

7. minuta i 40. minuta, Erceg nešto dobacio sucu Terziću, kasnije se uključio VAR i Erceg je isključen - VAR suci imaju jasnu uputu: "Kada me zoveš, pokaži mi trenutak kontakta i daj mi proizvod". Mislim da je tu VAR pogriješio jer nije prepoznao što je trebao. Tu se ne ide za start, ja ne vidim da Erceg ide na start, nego hoće odigrati s loptom. Prva reakcija suca Terzića bila bi ispravna, on čak misli da je Erceg odigrao loptom. Za mene to nije niti prekršaj, mislim da VAR nije prepoznao da nedostaje to nogometno razumijevanje da Erceg vodi loptu i neovisno o tome što je došao jako brzo i izbio loptu, on mora negdje stati. Ne vidim malicioznosti od strane Ercega. Ja bih samo rekao "hvala, ali ne hvala" i spustio bih loptu za podbacivanje. Po protokolu, VAR je prepoznao za crveni i može ga zvati. Sudac se s time nije složio, ali kada si otvorio zaslon i gledaš, a to je po protokolu, onda smiješ kazniti žutim kartonom. Nije prekršen protokol, ali ja ne bih dao niti karton. Ne vidim da je htio startati niti da je napravio nešto što je kažnjivo. On je u trku i prvi želi doći do lopte, ne vidim agresiju.

28. minuta, kratki lakat Mikanoviću u lice koji je ostao ležati u krvi, nije bilo kartona - Taj lakat, za mene je to žuti karton. Ne vidim neki intenzitet, ali igrač s brojem 32, to je kažnjivo za žuti karton.

61. minuta, poništen penal Šibeniku nakon intervencije VAR-a - Slažem se s VAR-om da pozove suca. Kada se lopta tako odbije, po meni je to ramenom, ta ruka apsolutno nije kažnjiva. Igrač ide u skok i morala bi ga od lakta ili prema dolje pogoditi da bi kaznili. Dobra VAR intervencija da se penal poništi.

Slaven Belupo - Istra 0-0, sudac: Antonio Melnjak

Pokretanje videa... 01:13 NK Slaven Belupo vs NK Istra 1961 0:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

12. minuta, usporedba duela Koskija i Borasa te Livaje i igrača Istre kolo ranije kada su završili u mreži - Prva razlika u prvoj situaciji - lopta je u igri. U prvoj situaciji možemo svirati prekršaj za obranu ili za napad. U drugoj situaciji lopta stoji na izvođenju kornera. Ja bih u praksi samo došao do Livaje i rekao mu "Nemoj se tako ponašati". I kraj priče.