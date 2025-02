Skomina o svemu spornome na Istra - Hajduk: Bitno je da se na kraju ne lomi ni na jednu stranu

Iza nas je 22. kolo HNL-a iz kojeg je kao najveći pobjednik izašla Rijeka. Uvjerljivo je slavila na Opus Areni, pobijedila Osijek 2-0 i preuzela vrh prvenstvene ljestvice ispred Hajduka. Splićani su, pak, najveći gubitnik minulog kola jer bod na Aldo Drosini je teško izboren i može se reći da je Hajduk imao i dosta sreće.

Dinamo je smanjio zaostatak za prvim i drugim mjestom, Osijek izgubio priključak za vodećom trojkom umjesto da ga je smanjio, no ono što je problematično i ključno u ovom kolu su sudačke odluke i previdi koje je u emisiji "Tportal sudačka analiza" komentirao bivši elitni sudac, danas komentator MAXSporta Damir Skomina.

- Joško nas je ukleo da nemamo posla. Bilo je posla, evo sada imamo posla za dva kola.

Šibenik - Lokomotiva 1-2, sudac: Patrik Kolarić

Sažetak Šibenik - Lokomotiva

39. minuta, Pajač blokirao ubačaj, sudac Kolarić dosudio korner - Tu je prosudba suca da ne svira kazneni udarac i slažem se s time. VAR bi se umiješao da je Pajač tu ruku digao. Imamo centaršut, ne udarac prema vratima gdje se to više penalizira. Nemoguće je očekivati da će igrač skroz s rukama dolje proklizati, on se dosta zatvorio.

40. minuta, gol Lokomotive poništen zbog zaleđa asistenta - Crta koja je povučena nije iz VAR sobe i ne možemo reći da je to nešto kao dokaz. Ali dojam je da je igrač bio u zaleđu. To je sada do infrastrukture. Jako je teško, na izvan se gubi kredibilitet sustava, ali pitanje je više na kakvom je stadionu, kakvo je napajanje i zbog čega to dolazi. Kada VAR sustav ne radi, suci su ti na terenu koji donose odluke. Dojam je da je ovo ispravna odluka.

Istra - Hajduk 1-1, sudac: Igor Pajač

Sažetak Istra 1961 - Hajduk

28. minuta, gol Bambe - Crta koja se povlači nije službena i u VAR sobi pitanje je bi li ju povukli. Jako je bitno gdje se označi. Bez crte, dojma smo da se možda radi o tijesnom zaleđu. Linijski sudac je taj koji bez VAR-a odlučuje. On je pustio jer nije bio siguran, zgoditak je priznat jer VAR bez struje... Jednostavno, bio je van funkcije. Suci su imali tu informaciju (da VAR ne radi), ti ionako moraš suditi kao da VAR-a nema.

Potom su u prijenosu emisije puštene snimke više situacija zaredom. Skomina je dao svoj sud kada su sve snimke pogledane.

25. minuta, start Livaje na Koskiju// 45+3', lakat Livaje Koskiju u lice gdje nije sviran prekršaj// 53. minuta naguravanje Sigura i Valinčića// pad Ivana Rakitića nakon udara Lončara// sudar između Fućka i Sigura u 54. minuti - Zadnji start, tu je dosuđen faul, a Fućak je taj koji ide dosta visoko Tu bi trebao biti faul za Hajduk. Sve su to granične situacije, koja je i za karton. I s jedne i s druge strane su bile jednako nesankcionirane. Bilo bi bolje da je sudac sve četiri sankcionirao barem s prekršajem. Svaka je utakmica za sebe i ne možemo reći da u svih 36 kola možemo imati sve utakmice s istim kriterijem. Bitno je da na kraju nema kriterija koji se lomi kontra jedne ili za drugu stranu. Tu imamo isti kriterij za sve, ali možda je sudac trebao biti malo precizniji. Bitno je da imamo balans.

Livaja, treći žuti zbog kojeg bi propustio Osijek? Razmišljaju li suci o kartonima? - Mogu pričati za sebe. U životu nisam pomislio koji je čiji karton. Već sama utakmica nosi pritisak. To nema smisla razmišljati. Nije mi normalno da se to povlači. Livaja kao takav je jako zanimljiv i strši u toj ekipi. U Dinamu imamo Baturinu ili nekog drugog igrača i normalno da se javnost više zakači za njih i traži neku manu. Sudac mora doći na utakmicu i razmišljati da igraju crni i bijeli, biti 50-50.

- Istra se postavila tako da želi igrati. Kada imamo takvu utakmicu koja je dinamičnija brže dođe do ekscesa. Sudac mora naći kako da pusti igru, ali opet da ima kontrolu.

93. minuta, ruka Radoševića? - Tu se radi o ubačaju, ne udarcu. U pozadini imamo tamnoputog igrača. Korner udarac, i ta putanja lopte je jako bitna. Obujam Radoševića, evo tu, kada bi bio otvoren to bi bilo kažnjivo, a on je u potpunosti zatvoren. Po meni to nije kažnjivo, slično kao i kod igrača Pajača. Radoševića kad pogađa, taj kontakt, skoro da u je ruka uz bok. Kada bi netko iz smjera gdje je tamnoputi igrač pucao prema golu, onda bi bio penal. Ovako nije, jer je bio udarac iz kornera.

Dinamo - Gorica 3-1, sudac: Zdenko Lovrić

Sažetak Dinamo - Gorica

32. minuta, Elezijeva ruka, dobio žuti karton - Po kriterijima žuti karton se daje kada igrač igra s rukom i kada prekine obećavajući napad. Tu imamo možda mogućnost da bi do toga došlo. Nije toliko jasno. Imamo prazan prostor i ako je zbog toga dao u redu. Samo igranje rukom po sebi više nije kažnjivo, izbačeno je iz pravila. Samo je li prekinuo obećavajuću akciju, branio kada lopta ide u gol ili je htio postići gol rukom. Vid nesportskog ponašanja. Ovdje možemo samo razmišljati o prekidu obećavajućeg napada.

Potom je i s ove utakmice pušteno nekoliko snimki situacija zaredom.

Čuić nagazio Torrentea, Čuić udario laktom Mmaeea. Prva situacija je pušteno da se igra dalje, druga je svirano. Čuić laktom udario Torrentea u drugom dijelu, a onda i Ademija - Summa summarum, kada netko igra tako nesmotreno na njemu je da razmišlja. U prvoj situaciji ni ne zna da mu je iza leđa i tu ne bih govorio o žutom kartonu. Prekršaj može biti, sudac je pustio akciju, ali za žuti nije. Druga situacija je gornja granica žutog kartona jer lakat je na granici. Mislim da nije bio svjestan, ali ide prema tome da se ruka upotrijebi kao oružje, a ne kao alat. Tu mora biti žuti karton. Sljedeće dvije situacije su bile manje, ali njemu se toliko toga skupilo. Kada netko strši na utakmici, to suci moraju prepoznati, da je netko van balansa i da mora biti penaliziran. Sudac mora povlačiti linije preko kojih slijedi kazna.

68. minuta, poništen penal za Dinamo - Nema govora, igrač je skroz zatvoren. Taj je najzatvoreniji, i od Radoševića i od Pajača. Da je igrača pogodilo i na gol crti i da se odbilo van ne može biti penal. Ndockytu ostaje žuti jer je to bio nesportski prigovor. Trebao je biti korner jer je prvo došlo do kornera, a onda do penala.

Varaždin - Slaven 0-1, sudac: Duje Strukan

Sažetak Varaždin - Slaven Belupo

Drugi žuti Ćubelića? - Za mene nema elemenata. Imamo napadača koji se potencijalno otvara i igrača koji ga duplira. Imamo običan prekršaj, taj igrač nije u poziciji da mu da dodavanje. On mu ide dosta ispravno bok na bok, to je prekršaj. Da ga je prošao i da ga s leđa ruši onda u redu, za mene je tu samo prekršaj i ništa više.

45. minuta, poništen gol Slavena za 2-0 - Gleda se linija i je li Grgić potencijalno ispred Nestorovskog. Crte se u prijenosu nisu povlačile i ja se tu nikako ne mogu opredijeliti. Nemamo informacije da je sustav pao. Bez crte tu ne možeš reći, tu se radi o centimetrima. Je li špic od kopačke Grgića bio naprijed... Oni su vjerojatno našli da je crvena crta bila ispred plave, ali mi bez njih ne možemo komentirati.

Osijek - Rijeka 0-2, sudac: Mateo Erceg

Sažetak Osijek - Rijeka

- Nije bilo spornih situacija.