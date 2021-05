Prije odlaska na Europsko prvenstvo, hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu pa otišla na pripreme u Rovinj. Prvi treninzi već su odrađeni, a stoper Mile Škorić (29) i krilni napadač Mislav Oršić (28) s nama su podijelili prve dojmove.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić uoči početka priprema za Euro

Na popis je upao u zadnji trenutak, nakon što se ozlijedio stoper i desni bek ruskog Rubina Filip Uremović (24). Teško će se oporaviti do početka prvenstva, nije ni trenirao. Dalić će ga čekati još nekoliko dana, ali teško da će biti fit.

- Mogu li mirno spavati? Ne gledam to na taj način, žao mi je što se Filip ozlijedio i želim mu sve najbolje, nema gore stvari za igrača nego kad je ozlijeđen. Tako je ispalo i ja sam upao, pripremam se s reprezentacijom i to je to - kazao je Škorić.

Stoper Osijeka zadnji nastup za reprezentaciju, od njih četiri, odradio je u studenom prošle godine, kad je zbog brojnih ozljeda autom u zadnji trenutak dojurio iz kluba u Split i zaigrao protiv Portugala u Ligi nacija. Impresionirao je izbornika brzom vožnjom...

- Ma da zatreba, potegnuo bih ja i do Škotske autom, brzo vozim, sami ste rekli. Nije to neki "big deal", svatko bi na mom mjestu to učinio - rekao je dobro raspoloženi Škorić.

'Ronaldo je opasniji od Kanea'

Protiv Portugala je čuvao Cristiana Ronalda, a sad će možda Harryja Kanea. Tko je opasniji?

- Ronaldo! - rekao je Škorić i od srca se nasmijao.

- Nemam baš iskustva u reprezentaciji, nisam bio na velikom natjecanju, a baš bih to volio, to bi bila kruna moje karijere. Bilo je skepse u javnosti, ali ja vjerujem da ćemo biti pravi, ipak smo viceprvaci svijeta i od nas se s pravom očekuju velike stvari.

Iza Škorića je sjajna klupska sezona. Osijek je pod Nenadom Bjelicom porušio brojne rekorde, dogurao do drugog mjesta u HNL-u i dugo ganjao Dinamo. Jasno, za Škorića ponuda neće manjkati, ali kapetan "bijelo-plavih" mogao bi i ostati u Gradskom vrtu.

- Nemam ništa protiv da budem u Osijeku do kraja karijere. Za neki transfer baš i nema vremena, godine mi ne idu u prilog. Počeli smo razgovore oko novog ugovora (aktualni ga veže s Osijekom do 2023., op. a.) i to bi onda značilo da ostajem u Osijeku do kraja.

Trener Bjelica obožava Škorića, kazao je da je on najbolji hrvatski stoper u 1. HNL, ali i naglasio da Osijek zaslužuje imati barem jednog igrača na Euru.

- Apsolutno se slažem s Bjelicom, bili smo gotovo cijelu sezonu rame uz rame s Dinamom, koji je napravio velike stvari u Europi. To vam govori da ima dovoljno materijala za reprezentaciju.

Škorić bi mogao postati prvi nogometaš Osijeka na velikom natjecanju još od Petra Krpana i SP-a 1998.

- Velika čast bi mi to bila i potvrda dobrog rada - kaže Škorić.

Malo tko će se sjetiti, ali Škorić je za reprezentaciju debitirao još tamo 2017. pod Antom Čačićem u pobjedi nad Meksikom (2-1) u prijateljskoj utakmici u Los Angelesu. Škorić je od 64. do 77. minute zaradio dva žuta kartona, a Hrvatska je u tim trenucima vodila 2-0 golovima Duje Čopa i Frana Tudora, da bi na kraju poraz Meksikanaca ublažio Chicharito.

- Kako se tog ne bih sjećao. Utakmica je bila pred skoro 65 tisuća ljudi. Jedan žuti dobio sam bez veze, zbog zadržavanja igre. Otišao sam u svlačionicu i samo čuo nabrijane Meksikance kako urliču na valjda svaku akciju. Mislio sam da gubimo 10-2 i da ću biti najveći tragičar ikad.

I Škorić se, poput Oršića, još upoznaje sa suigračima u reprezentaciji.

- Svi smo tu kao jedna obitelj. Najbolji sam s bivšim klupskim suigračima Bornom Barišićem i Domagojem Vidom te dečkima iz HNL-a.

Izbornik Dalić već mjesecima potencira da je najveći problem reprezentacije to što njegovi puleni još nisu momčad i upozorava da će rezultat izostati, ako to do Eura ne poprave. Dio javnosti, pak, smatra da je problem u zadnjoj liniji, koja prima puno golova u zadnje vrijeme. Šteka na prekidima...

- Mislim da nam je obrana na visokoj europskoj razini. Dejan Lovren i Vida su i u Rusiji pokazali da se mogu nositi sa svima. Tu je i Joško Gvardiol za kojeg smatram da je top igrač i da će biti još bolji. Što se prekida tiče, i izbornik je rekao da imamo problema s prekidima. Zasad još nismo radili na njima, tek smo došli u Rovinj, ali radit ćemo i na tome - rekao je za kraj Škorić.

Iza dinamovca Oršića sjajna je sezona. Odigrao je ove sezone 51 utakmicu, zabio 24 gola i ostvario devet asistencija i mnogi bi ga željeli vidjeti u prvih 11 "vatrenih".

- To je pitanje za izbornika Zlatka Dalića. Ima li snage za Euro? Kako ne bi bilo, umor u ovom trenutku ne postoji! Odlazak na veliko natjecanje je za mene nešto posebno, prvi put ću to iskusiti u karijeri. Nakon osvajanja Kupa protiv Istre (6-3), dobio sam pet dana slobodno, nisam trenirao. Napunio sam baterije i spreman sam za dalje - rekao je Oršić.

'Engleze peče poraz iz Rusije'

Oršić je za "vatrene" skupio osam nastupa, a još čeka na prvi gol. Debitirao je protiv Azerbajdžana u kvalifikacijama za Euro u rujnu 2019. Neki kažu da u "kockicama" nije na razini kao u klubu.

- Ne opterećuje me to. Reprezentacija je ipak nešto drugo, treba vremena da se igrač uklopi. Ima puno manje treninga, nismo puno zajedno pa je teže pohvatati ideje igre, linije kretanja. Imamo možda dva treninga prije kvalifikacijskih utakmica, a sad ćemo imati puno više vremena i trebalo bi to izgledati puno bolje.

Hrvatska otvara natjecanje u grupi D na kultnom Wembleyju protiv jednog od domaćina. Utakmica Engleska - Hrvatska na rasporedu je u nedjelju, 13. lipnja, u 15 sati. Potom slijede utakmice protiv Češke i Škotske u Glasgowu.

Englezi bi mogli tražiti osvetu, imaju u svojim redovima Harryja Kanea, koji je ispao od Dinama u Europskoj ligi, a još ih peče i poraz u polufinalu SP-a 2018.

- Mislim da ih više boli taj poraz u Rusiji. Ipak, mislim da nema straha. Ako mi budemo na 100 posto, ne moramo strahovati čak ni od Engleza - rekao je Oršić pa dodao:

- Ambicije na Euru su da prođemo skupinu, a dalje je sve moguće. Pokazali smo u Rusiji da znamo igrati turnir na duže staze.