Škot sudi Dinamu u Lilleu. Već je 'modrima' donio sreću, a imao je problema s navijačima Celtica

Dinamo u četvrtak ide na teško gostovanje u Lille u petom kolu Europske lige. "Modri" su u prošlom kolu izgubili od Celte 3-0 na domaćem terenu i tražit će povratak na pobjedničke staze, ali to neće biti ni malo lagan zadatak. Liileu i Dinamu sudit će škotski sudac John Beaton.

John Beaton (42) škotski je nogometni sudac s FIFA-inom značkom, poznat po svojoj dvostrukoj karijeri, ali i po kontroverzama koje su ga pratile, posebno u žestokim škotskim derbijima. Hrvatska javnost ga pamti po utakmicama u kojima je sudio našoj reprezentaciji i Dinamu. Beaton, rođen u Motherwellu, nije planirao veliku sudačku karijeru. Kako je sam priznao, sve je počelo kao način za zaraditi džeparac dok je studirao novinarstvo.

- Vidio sam oglase za sudačke tečajeve i to mi se činilo kao prilika za dodatnu zaradu vikendom. U početku to nisam shvaćao previše ozbiljno - otkrio je jednom prilikom.

Ipak, nakon diplome odlučio se posvetiti suđenju. Postao je sudac 2001., prvoligaški 2009., a Fifinu značku nosi od 2012. godine. Prošao je i prestižni Uefin Centar za sudačku izvrsnost u Švicarskoj. Zanimljivo, uz nogomet je cijelo vrijeme gradio i drugu karijeru. Radio je kao službenik za komunikacije u policiji, na Sveučilištu Strathclyde, a danas je menadžer za odnose s medijima u željezničkoj tvrtki ScotRail Alliance.

Beatonova karijera neraskidivo je vezana uz kontroverze, a najpoznatija je ona nakon Old Firm derbija u prosincu 2018. godine. Rangers je slavio, a Celtic je pobjesnio na Beatona jer nije kaznio napadača Rangersa Alfreda Morelosa za tri nasilna ispada, uključujući udaranje i gaženje suparničkih igrača. Iz kluba su izdali oštro priopćenje u kojem su naveli da Beatonove odluke "sugeriraju da je takvo ponašanje prihvatljivo u škotskom nogometu". Stvari su eskalirale do te mjere da je njegov broj mobitela procurio na internet, nakon čega je počeo primati prijeteće i uvredljive poruke. Nije to bio jedini incident; u Saudijskoj Arabiji ga je igrač Al Hilala pokušao udariti glavom, a našao se na meti kritika i kad su se pojavile fotografije na kojima pije u pubu poznatom po okupljanju navijača Rangersa.

Hrvatski ljubitelji nogometa imali su priliku vidjeti Beatona na djelu. U listopadu 2020. godine dijelio je pravdu na Maksimiru u utakmici Lige nacija u kojoj je Hrvatska pobijedia Švedsku 2-1 Sudio je i Dinamu, i to u gostima. Vodio je utakmicu grupne faze Konferencijske lige u studenom 2023., kada su "modri" u Astani slavili protiv istoimenog domaćina 2-0. Beaton prosječno dijeli četiri žuta kartona po utakmici, a rijetko pokazuje crveni.