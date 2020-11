'Škoti su tradicionalno otočka momčad, ali vjerujemo u sebe'

Nakon što je mlada hrvatska reprezentacija napravila velik korak prema EP svladavši u gostima vršnjake iz Grčke (1-0), slijedi im težak izazov sa Škotskom u Edinburghu

<p>U četvrtak 12. studenog, igra se ključni susret u kvalifikacijama za plasman na EP 2021. kojem su domaćini <strong>Mađarska </strong>i <strong>Slovenija</strong>.</p><p>Nakon što je hrvatska reprezentacija do 21 godine napravila velik korak prema Europskom prvenstvu svladavši u gostima vršnjake iz <strong>Grčke </strong>(1-0), slijedi im težak izazov sa <strong>Škotskom </strong>u Edinburghu.</p><p>- Tu smo gdje smo priželjkivali biti od trećeg kola kad smo bili u lošijoj situaciji, a od tad dečki igraju sve bolje i bolje te su nas popratili dobri rezultati. Škotska će biti teško iskušenje ali vjerujemo u nas, pozitivni smo i idemo napraviti dobar rezultat - rekao je izbornik mlade reprezentacije Igor Bišćan. </p><p>Podsjetimo kako na ljestvici ove skupine vodi Češka koja ima 18 bodova iz devet utakmica. Škotska je druga sa 17, a Hrvatska treća sa 16, s time da obje momčadi imaju utakmicu manje u odnosu na vodeće mlade Čehe.</p><p>- Škoti su tradicionalno, otočki postavljeni - dosta tvrdo i čvrsto, ali vrlo jednostavno igraju što znači bez previše dodira, bez filozofiranja i kombinatorike. Podupiru prvu loptu koja ide na njihovog centralnog napadača koji je dosta nezgodan i fizički dominantan. U obrani postave čvrsti blok koji je dosta ozbiljan i teško ih je za probiti te uspijevaju u tome što dokazuje da su primili samo dva gola, jedan od nas i drugi iz penala od Grka.</p><p>- Nažalost, <strong>Ivanušec</strong> i <strong>Vizinger</strong> neće biti s nama. To su igrači koji su po pozicijama slični, ofenzivni, pogotovo Ivanušec koji je i prošli saziv bio jedan od nositelja igre i kvalitete ove reprezentacije stoga ćemo bit malo hendikepirani. Ostali igrači koji su bili pozitivni na korona virus nisu imali optimalan ritam treninga i utakmica, tako da generalno nećemo u idealnim uvjetima dočekati utakmicu, a ne znamo kakva je situacija kod njih pa ne možemo reći jesmo li u boljoj ili lošijoj poziciji od njih - kazao je Bišćan.</p><p>- Situacija je specifična i treba izvući maksimalno iz nje. Nogomet je izgradio svoju posebnost i specifičnost na reakcijama publike, te jednostavno ove utakmice nisu ono što su nekad bile i nikad neće biti. Publika diže atmosferu i emotivan doživljaj na jedan viši nivo, ali treba biti dovoljno mentalno jak i pokazati najbolje što možemo u datom trenutku - nadodao je.</p><p>Na Bišćanovom popisu za igrača za Škotsku i Litvu našao se i <strong>Sandro Kulenović</strong>, koji igra za Rijeku na posudbi iz zagrebačkog <strong>Dinama </strong>kao napadač.</p><p>- Došli smo do zadnje dvije utakmice u ciklusu, s dvije pobjede idemo sigurno na Europsko prvenstvo što je naš krajnji cilj od početka. U dobroj smo formi i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo te dvije utakmice i odemo na EP. Utakmica nam je puno otežala stvari jer da smo uzeli tri boda koja smo trebali uzeti, bili bi u lakšoj situaciji. Puno smo naučili iz toga, ali ne smijemo ponavljati ovakve greške. Dosta igrača je već igralo na EP tako da vjerujem da ćemo pokazati dobru kvalitetu u iduće dvije utakmice. U kakvom god smo sastavu dat ćemo sve od sebe i u dobroj atmosferi idemo u dvije ključne utakmice - rekao je Kulenović</p><p><strong>Lovro Majer</strong> postigao je u Grčkoj pogodak vrijedan tri boda, čime je Hrvatska U-21 napravila još jedan korak prema željenom cilju, plasmanu na Europsko prvenstvo.</p><p>- Neće biti lako ali mislim da smo sposobni i da smo najkvalitetniji u ovoj grupi. Živimo za odlazak na Euro te smo trenutno skoncentrirani samo na kvalifikacije - zaključio je Majer.</p><p>Posljednja utakmica u kvalifikacijskoj skupini igrat će se protiv Litve u Puli 17. studenoga.</p><p> </p>