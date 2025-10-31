Skroman učinak Marija Hezonje u uvjerljivoj pobjedi Reala

U susretu osmog kola Eurolige košarkaši Real Madrida su pobijedili Fenerbahče sa 84-58 upisavši četvrtu pobjedu, dok je Fener doživio peti poraz.

Real je odlično ušao u susret i već nakon prve četvrtine je vodio s devet razlike (25-16). Drugu dionicu španjolski sastav je dobio sa čak 18 razlike (24-6) i već na poluvremenu je bilo jasno u kojem smjeru ide dvoboj. Na kraju je završilo s velikih 84-58.

Real su predvodili Theo Maldeon sa 15 koševa, Trey Lyles sa 14 i Walter Tavares sa 13 koševa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je za 15 minuta provedenih na parketu zabio pet koševa, uz šut 1/4 za dva poena, te 1/4 za tri. Dodao je i po jedan skok, osvojenu i izgubljenu loptu. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Wade Baldwin sa 14 koševa.

Foto: Dusan Milenkovic

Uvjerljiv je bio i Žalgiris protiv Asvela sa 96-59. Domaćin je na poluvremenu vodio sa 13 razlike (48-35), a potom je treću dionicu dobio sa čak 16 razlike razriješivši sve dvojbe oko pitanja pobjednika.

Slyvian Francisco sa 15 koševa i sedam asistencija, te Moses Wright sa 14 koševa i sedam skokova predvodili su domaćine, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Glynn Watson sa 14 koševa. Žalgirisu je ovo bila šesta pobjeda, a Asvelu šesti poraz.

Bayern je porazio Virtus sa 86-70. Najefikasniji su bili Andreas Obst sa 21 košem na domaćoj i Alen Smailagić sa 17 koševa na gostujućoj strani. Bayern je sada na skoru 4-4, kao i Virtus.

Foto: Dusan Milenkovic

Valencia je pobijedila Dubai, kojeg vodi Jurica Golemac sa 80-78. Pobjednički koš za domaćine zabio je Omari Moore 21 sekundu prije kraja. Dubai je imao priliku izboriti pobjedu, ali je Dwayne Bacon promašio tricu.

Kod Valenciji istaknuli su se Kameron Taylor sa 19 i Moore sa 15 koševa, a kod Dubaija prvi strijelac je bio Boogie Elis sa 18 koševa. Valenciji je ovo bila peta pobjeda, a Dubaiju peti poraz.