Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV FENERBAHČEA

Skroman učinak Marija Hezonje u uvjerljivoj pobjedi Reala

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Skroman učinak Marija Hezonje u uvjerljivoj pobjedi Reala
3
Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Bayern je porazio Virtus sa 86-70, uvjerljiv je bio i Žalgiris protiv Asvela sa 96-59, dok je Valencia pobijedila Dubai, kojeg vodi Jurica Golemac, 80-78

U susretu osmog kola Eurolige košarkaši Real Madrida su pobijedili Fenerbahče sa 84-58 upisavši četvrtu pobjedu, dok je Fener doživio peti poraz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu 01:15
Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Real je odlično ušao u susret i već nakon prve četvrtine je vodio s devet razlike (25-16). Drugu dionicu španjolski sastav je dobio sa čak 18 razlike (24-6) i već na poluvremenu je bilo jasno u kojem smjeru ide dvoboj. Na kraju je završilo s velikih 84-58.

Real su predvodili Theo Maldeon sa 15 koševa, Trey Lyles sa 14 i Walter Tavares sa 13 koševa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je za 15 minuta provedenih na parketu zabio pet koševa, uz šut 1/4 za dva poena, te 1/4 za tri. Dodao je i po jedan skok, osvojenu i izgubljenu loptu. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Wade Baldwin sa 14 koševa.

Beograd: Utakmica 34. kola Eurolige, KK Partizan - BC Real Madrid
Foto: Dusan Milenkovic

Uvjerljiv je bio i Žalgiris protiv Asvela sa 96-59. Domaćin je na poluvremenu vodio sa 13 razlike (48-35), a potom je treću dionicu dobio sa čak 16 razlike razriješivši sve dvojbe oko pitanja pobjednika.

Slyvian Francisco sa 15 koševa i sedam asistencija, te Moses Wright sa 14 koševa i sedam skokova predvodili su domaćine, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Glynn Watson sa 14 koševa. Žalgirisu je ovo bila šesta pobjeda, a Asvelu šesti poraz.

Bayern je porazio Virtus sa 86-70. Najefikasniji su bili Andreas Obst sa 21 košem na domaćoj i Alen Smailagić sa 17 koševa na gostujućoj strani. Bayern je sada na skoru 4-4, kao i Virtus.

Beograd: Utakmica 34. kola Eurolige, KK Partizan - BC Real Madrid
Foto: Dusan Milenkovic

Valencia je pobijedila Dubai, kojeg vodi Jurica Golemac sa 80-78. Pobjednički koš za domaćine zabio je Omari Moore 21 sekundu prije kraja. Dubai je imao priliku izboriti pobjedu, ali je Dwayne Bacon promašio tricu.

Kod Valenciji istaknuli su se Kameron Taylor sa 19 i Moore sa 15 koševa, a kod Dubaija prvi strijelac je bio Boogie Elis sa 18 koševa. Valenciji je ovo bila peta pobjeda, a Dubaiju peti poraz.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA

Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Cibalia i Hajduk igrali do pete serije penala, a huligani napravili kaos. Policija je kaznila 17 ljudi za prekršaje, kod dvoje ljudi našla je drogu, a na tartan stazi završio je veliki broj iščupanih sjedalica
Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'
JAVIO SE ZA 24SATA

Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'

MMA borac Ivan Skoko u londonskom metrou oborio džeparoša i postao heroj! Spriječio krađu mobitela i predao lopova policiji. Ova drama dobila je sretan kraj
Prva tenisačica koja je povećala grudi: 'To me pitanje zapanjilo'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi: 'To me pitanje zapanjilo'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025