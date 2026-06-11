SKUPINA A Modrićev suigrač predvodi Meksikance. Bafana - Bafana na SP-u nakon 16 godina

Skupina A: Meksiko, JAR, J. Koreja, Češka

11.6., 21.00: Meksiko - JAR (Mexico City)

12.6., 4.00: J. Koreja - Češka (Guadalajara)

18.6., 18.00: Češka - JAR (Atlanta)

19.6., 3.00: Meksiko - J. Koreja (Guadalajara)

25.6., 3.00: Češka - Meksiko (Mexico City)

25.6., 3.00: JAR - J. Koreja (Monterrey)

MEKSIKO

Jedna od triju zemalja domaćina, po treći će put biti organizator Mundijala te je time izravno izborila nastup na svjetskoj smotri. U prošlosti je Meksiko ugostio najbolje svjetske reprezentacije 1970. i 1986. godine.

Upravo su tada ostvarili i svoje najbolje rezultate na SP-ima,1970. godine izgubili su u četvrtfinalu od Italije (4-1), dok su 1986. ispali od Zapadne Njemačke nakon lošijeg izvođenja jedanaesteraca. Ovo će im biti 18. nastup na svjetskim prvenstvima, a jedini Mundijal koji su propustili nakon kontinuiranih nastupa bio je onaj 1990., zbog Fifine zabrane. Naime, 1988. godine su za reprezentaciju do 20 godina prijavljivali starije igrače.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Izbornik reprezentacije je iskusni Javier Aguirre (67), kojemu je ovo treći mandat na klupi Meksika. U aktualnom mandatu na klupi je od srpnja 2024. godine. Poznat je po vođenju nekoliko španjolskih prvoligaša, poput Atletico Madrida, Osasune, Espanyola, Leganesa i Mallorce, koju je napustio netom prije preuzimanja Meksika. S “el tricolorima” osvojio je tri trofeja, dvaput Gold Cup, 2009. i 2025. godine, te CONCACAF Ligu nacija.

Šesti put na SP-u gledat ćemo legendarnog golmana Guillerma Ochou (40), koji je na Mundijalima pružio nezaboravne nastupe i zadao velike probleme protivničkim napadačima. Trenutačni član ciparskog AEL Limassola treći je na vječnoj ljestvici Meksika sa 153 nastupa. Više nastupa od njega za “el tricolore” imaju samo umirovljeni Andres Guardado (182) i Claudio Suarez (177).

Najskuplji reprezentativac i najveća zvijezda reprezentacije je Milanov napadač Santiago Gimenez (25), čija se vrijednost procjenjuje na 18 milijuna eura. Među igračima vrijednima spomena i najzvučnijim imenima reprezentacije još su Edson Alvarez (Fenerbahče), Hirving Lozano (San Diego) i Raul Jimenez (Fulham). Meksiko na Fifinoj ljestvici trenutačno zauzima 14. mjesto.

JUŽNA AFRIKA

Jedna od afričkih reprezentacija koja nema mnogo zvučnih imena svakako je JAR. Prema TM-u vrijedi 44,8 milijuna eura, što je, za usporedbu, tek nešto više od vrijednosti Hajduka. Njihova najveća zvijezda je Lyle Foster (25), koji nastupa za Burnley. Ovaj napadač vrijedi osam mil. eura. Iza njega po tržišnoj vrijednosti slijede Teboho Mokoena (29), procijenjen na 2,5 mil. eura, i Aubrey Modiba (30), koji vrijedi 1,8 milijuna eura, a obojica nastupaju za domaći Mamelodi Sundowns.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

JAR-u je ovo povratak na SP nakon 16 godina, odnosno nakon Mundijala 2010., kojem je bio domaćin. Ako ste gledali utakmicu otvaranja tog prvenstva, pogodak Siphiwea Tshabalale protiv Meksika za 1-1 vjerojatno pamtite i danas. Tada su u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedili i Francusku rezultatom 2-1, no s jednom pobjedom, jednim remijem i jednim porazom ipak nisu prošli skupinu te su grupu završili na trećem mjestu. Jednak rezultat ostvarili su i na preostala dva Mundijala na kojima su nastupili, 1998. i 2002.

Plasman na prvenstvo osigurali su osvajanjem prvog mjesta u kvalifikacijskoj skupini ispred afričkog velikana Nigerije. Na klupi imaju iskusnog belgijskog stručnjaka Huga Broosa (74), koji reprezentaciju vodi od 2021. godine. Reprezentacija okuplja igrače različitih etničkih i kulturnih zajednica Južnoafričke Republike te i dalje predstavlja simbol jedinstva nacije nakon apartheida.

JUŽNA KOREJA

Južna Koreja već desetljećima spada među najbolje azijske reprezentacije. Premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu imala je još 1954. u Švicarskoj, a najveći uspjeh ostvarila je 2002., kad je pred domaćom publikom i pod vodstvom Guusa Hiddinka stigla do polufinala. Nije uspjela osvojiti medalju jer je u utakmici za treće mjesto izgubila od Turske 3-2. Korejski nogometaši tijekom karijere moraju ispuniti i jednu posebnu obvezu, svaki igrač dužan je odslužiti vojni rok, osim ako osvoji zlatnu medalju na Azijskim ili Olimpijskim igrama.

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Upravo je tako Son Heung-min (33) 2018. godine, osvajanjem zlata na Azijskim igrama, izbjegao 18 mjeseci vojnog služenja. Son je i danas najveća zvijezda reprezentacije, iako više ne igra u Europi. Nakon Tottenhama preselio se u SAD, gdje nastupa za LAFC. Vrijednost južnokorejske reprezentacije procjenjuje se na oko 140 mil. eura. Osim Sona, momčad predvode i stoper Bayern Münchena Kim Min-jae (29) te ofenzivac PSG-a Lee Kang-in (25).

Iako Južna Koreja nema svjetsku medalju, dvaput je osvojila Azijski kup, a u svojoj kolekciji ima i olimpijsku broncu iz Londona 2012. Posljednji put je SP propustila davne 1982., ovo će joj biti 10. uzastopni nastup. Nakon turbulentnog razdoblja s Jürgenom Klinsmannom, reprezentaciju je 2024. privremeno preuzeo Hwang Sun-hong (57), a 2025. godine postao je stalni izbornik.

ČEŠKA

Češka u posljednjim desetljećima nije ostvarila uspjehe kakvi su se očekivali nakon raspada Čehoslovačke. Kao nasljednici reprezentacije koja je 1976. osvojila naslov europskog prvaka, Česi su dugo bili sinonim za discipliniran i tehnički kvalitetan nogomet. Ipak, na svjetskim smotrama kao samostalna država nastupili su samo jednom, 2006. Tada su natjecanje završili već u skupini, unatoč generaciji predvođenoj Nedvedom, Kollerom...

Mnogo više uspjeha Češka je imala na EP-ima. Već 1996. stigla je do finala, gdje je izgubila od Njemačke zlatnim golom Bierhoffa. Kasnije su igrali i polufinale 2004., kad ih je zaustavila Grčka. Danas reprezentaciju predvode kapetan Tomaš Souček (31) i napadač Patrik Schick (30). Momčad vrijedi 188 mil. eura. Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije je Jan Koller s 55 pogodaka, dok rekord po broju nastupa drži legendarni golman Petr Čech - 124.

Foto: Caean Couto/REUTERS

Češka je u kvalifikacijskoj skupini za SP završila na drugom mjestu, iza Hrvatske, ali uz prilično neuvjerljive nastupe, zbog čega je izbornik Ivan Hašek dobio otkaz. Kormilo reprezentacije preuzeo je stari lisac Miroslav Koubek (74), koji je u dodatnim kvalifikacijama, nakon raspucavanja jedanaesteraca, izbacio Irsku pa Dansku.