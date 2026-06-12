SKUPINA D Australija prvi put bez hrvatskih igrača, ali zato jedan naš predvodi Amerikance

Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

13.6., 3.00: SAD - Paragvaj (Los Angeles)

14.6., 6.00: Australija - Turska (Vancouver)

19.6., 21.00: SAD - Australija (Seattle)

20.6., 5.00: Turska - Paragvaj (San Francisco)

26.6., 4.00: Turska - SAD (Los Angeles)

26.6., 4.00: Paragvaj - Australija (San Francisco)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Oni se ovoga puta nisu morali "tresti" kroz kvalifikacije, reprezentativci SAD-a znali su da će kao jedan od domaćina imati sigurno mjesto na Svjetskom prvenstvu. SAD je lani u finalu Gold Cupa izgubio od Meksika 2-1.

Na prošlom Mundijalu imali su drugu najmlađu momčad turnira, s prosjekom od 25 godina i dva mjeseca. Ispred njih bila je samo Gana s prosjekom od 24,7 godina, a u četiri godine mnogi od tih mladih igrača su sazreli, dok su se pojavila i nova imena.

Prema Transfermarktu vrijede 385 milijuna eura, a najskuplji igrač je Christian Pulišić (27), krilni napadač AC Milana hrvatskih korijena, čiji je djed rođen na otoku Olibu. Vrijedi 40 milijuna eura, a istu vrijednost ima i Folarin Balogun (24) iz Monaca, dok je Weston McKennie (27) iz Juventusa procijenjen na 30 milijuna eura.

Među igračima iz MLS-a ističu se vratar Matt Turner (31) iz New England Revolutiona (2,5 milijuna eura) te Miles Robinson (29) iz Cincinnatija, procijenjen na tri i pol milijuna.

Foto: Bob Donnan/REUTERS

Na klupi im je Argentinac Mauricio Pochettino (54), koji u 25 utakmica ima 15 pobjeda, jedan remi i devet poraza. Povratak Svjetskog prvenstva u SAD nakon 31 godine donosi i posebnu simboliku, jer je upravo to izdanje 1994. imalo jedan od najvećih prosjeka gledatelja u povijesti turnira. Tada su ispali od Brazila u osmini finala, a najveći uspjeh i dalje datira iz 1930. godine, kad su u Urugvaju završili treći.

U novijoj povijesti najbolji rezultat ostvarili su 2002., kad su u četvrtfinalu izgubili od Njemačke. Posljednjih godina SAD intenzivno radi na popularizaciji nogometa, pa je u MLS stigao i Lionel Messi, kao i Heung-min Son. Ujedno su imali i nekoliko značajnih izlaznih transfera u Europu, poput Jhona Durána iz Chicaga u Aston Villu za 30 milijuna.

TURSKA

U skupini sa Španjolskom, Turska se objektivno nije mogla nadati izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo, ali osvojenih 13 bodova u šest kola, uz remi u posljednjem kolu u Španjolskoj, predstavlja vrlo solidan učinak. Turci su do SP-a došli preko dodatnih kvalifikacija. Krajem ožujka prvo je kod kuće pobijedila Rumunjsku 1-0, a potom slavila kod Kosova 1-0.

Turska je u uzletu - možda se to još ne vidi u potpunosti kroz rezultate, ali nova generacija očito dobiva zamah. Arda Güler (21) već se profilirao u Real Madridu kao jedan od najtalentiranijih mladih veznjaka svijeta, a trenutno je i najvrjedniji turski nogometaš s 90 milijuna eura. Ipak, vrlo blizu mu je Kenan Yıldız (21) iz Juventusa (75 milijuna eura), sjajni ofenzivac koji se također smatra velikim projektom turskog nogometa. Kad im se pridoda i Can Uzun (20) iz Eintrachta iz Frankfurta, jasno je da reprezentacija koju vodi Vincenzo Montella (51) ima iznimno perspektivnu budućnost. Prema Transfermarktu, ukupna vrijednost momčadi približava se gotovo pola milijarde eura.

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Prošlo je više od 20 godina od povijesnog trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji, koje je i danas jedna od najvećih priča u povijesti Mundijala. Posebno se pamti gol Hakana Şüküra protiv Južne Koreje nakon samo 10,8 sekundi, što je i dalje najbrži pogodak u povijesti svjetskih smotri. On je s 51 golom i najbolji strijelac u povijesti Turske. Umirovljeni golman Rustu Recber ima najviše nastupa u povijesti Turske - 120.

Zanimljivo je i to da je Turska svoju prvu međunarodnu utakmicu odigrala još 1923. godine protiv Rumunjske, a upravo Rumunjska im je ponovno bila među protivnicima i u aktualnim kvalifikacijama za put prema Americi.

PARAGVAJ

Paragvajska nogometna reprezentacija, "La Albirroja", prekinula je 16-godišnje izbivanje s Mundijala. Predvođeni novim nacionalnim herojem, izbornikom Gustavom Alfarom (63), Paragvajci se vraćaju na najveću svjetsku pozornicu sa svojim prepoznatljivim borbenim duhom i čvrstim stilom igre. Argentinski stručnjak na klupi Paragvaja ima 18 utakmica uz učinak od osam pobjeda, šest remija i četiri poraza.

Glavna snaga u napadu je Julio Enciso (22), igrač Strasbourga poznat po nevjerojatnoj energiji, driblingu i snažnom udarcu. Uz njega važnu ulogu imaju Miguel Almirón (32) iz Atlante te talentirani Diego Gómez (23) iz Brightona, dok obranu predvodi kapetan Gustavo Gómez (33), stup obrane brazilskog Palmeirasa i jedan od najpouzdanijih stopera Južne Amerike.

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Ovo će Paragvaju biti deveti nastup na Svjetskom prvenstvu. Najveći uspjeh ostvarili su 2010. godine u Južnoj Africi, kad su stigli do četvrtfinala i tijesno izgubili od kasnijeg svjetskog prvaka Španjolske. Dvaput su osvajali Copa Américu, 1953. i 1979. godine, a zanimljivo je da su 2001. bili čak osma reprezentacija svijeta na Fifinoj ljestvici.

Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, legendarni Roque Santa Cruz (44), i dalje je aktivan u domaćem prvenstvu. Igra za tamošnji Nacional. Za Paragvaj je odigrao 112 utakmica uz 32 gola. Ipak, zadnju utakmicu za domovinu bivši napadač Bayerna odigrao je još 2016.

AUSTRALIJA

Australska reprezentacija, poznata pod nadimkom "Socceroos", već godinama redovito nastupa na SP-ima. Njihova reprezentativna priča započela je još 1922., kad su odigrali prvu međunarodnu utakmicu protiv Novog Zelanda.

Prvi nastup na Mundijalu Australci su ostvarili 1974., no na novi plasman čekali su više od tri desetljeća. Povijesni iskorak napravili su 2006. u Njemačkoj, kad su prvi put prošli skupinu i stigli do osmine finala. Australija je u odlučujućoj utakmici skupine remizirala s našima 2-2 i završila druga. Isti uspjeh ponovili su i na SP-u u Kataru 2022., gdje ih je u nokaut fazi zaustavila Argentina, kasniji osvajač.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Australija prema TM-u vrijedi 77,6 milijuna eura. Ponajveća zvijezda momčadi je iskusni golman i kapetan Matthew Ryan (34), član španjolskog Levantea. Najvredniji igrači s 12 milijuna eura su stoper Parme Alessandro Circati (22) i lijevi bek Jordan Bos (23) iz Feyenoorda. Zanimljivo, Australija će prvi put na Svjetskom prvenstvu nastupiti bez igrača hrvatskog porijekla, ali naš štih donosi izbornik Tony Popović, koji je 2025. godine reprezentaciju preuzeo nakon duge ere Grahama Arnolda. Pod Popovićevim vodstvom Australija je uspješno zaključila kvalifikacije i plasman na SP osigurala drugim mjestom u skupini C trećeg kruga azijskih kvalifikacija.

Povijesno gledano, najveće ime australskog nogometa i dalje je legendarni napadač Tim Cahill, ujedno i najbolji strijelac reprezentacije svih vremena s 49 golova. Australci i danas drže jedan od najnevjerojatnijih rekorda u povijesti nogometa. Naime, 2001. pobijedili su Američku Samou 31-0, što je i dalje najveća pobjeda ikada u službenoj međunarodnoj utakmici.