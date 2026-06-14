SKUPINA E Zvijezda Ekvadora radila na plantaži banana. Nijemci žele dostići Brazilce

Skupina E: Njemačka, Curaçao, O. Bjelokosti, Ekvador

14.6., 19.00: Njemačka - Curaçao (Houston)

15.6., 1.00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)

20.6., 22.00: Njemačka - O. Bjelokosti (Toronto)

21.6., 2.00: Ekvador - Curaçao (Kansas City)

25.6., 22.00: Ekvador - Njemačka (New Jersey)

25.6., 22.00: Curaçao - O. Bjelokosti (Philadelphia)

NJEMAČKA

Kad su “vatreni” potvrdili plasman na Svjetsko prvenstvo, u Hrvatskoj su mnogi s posebnom pozornošću pratili što će Njemačka napraviti protiv Slovačke u posljednjem kolu kvalifikacija. U igri je bilo mjesto nositelja na ždrijebu Mundijala. Hrvatska se nadala pomoći Slovaka, ali na kraju su Nijemci ipak osigurali status nositelja.

Nijemci su sa čak osam finala i 13 polufinala apsolutni rekorderi Mundijala. Četiri puta bili su svjetski, a triput europski prvaci. Izbornik Julian Nagelsmann (38) u zadnje dvije godine morao je slušati brojne kritike jer nije uspio napraviti veći uspjeh.

Njemačka je 2024. na domaćem Europskom prvenstvu stigla do četvrtfinala, gdje ju je izbacila Španjolska, kasniji osvajač, golom u 119. minuti. Zanimljivo, i dalje vrijedi nevjerojatan podatak da Njemačka nikada u povijesti nije ispala u grupnoj fazi Europskog prvenstva. Od tog poraza pa do danas, u Ligi nacija pobjeđivali su reprezentacije poput Nizozemske i Italije, ali su gubili od Francuske i Portugala. Poraz od Španjolske trebala je biti posljednja utakmica za legendarnog Manuela Neuera (40), koji je tada odlučio otići u reprezentativnu mirovinu sa 124 nastupa, ali na nagovor Nagelsmanna odlučio se vratiti i zaigrati na Svjetskom prvenstvu, gdje će postati najstariji njemački nogometaš na velikim natjecanjima.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Uz njega, jedini aktivni član njemačkog “kluba 100” je kapetan Joshua Kimmich (31). Danas su glavni motori reprezentacije mladići poput Bayernova veznjaka Jamala Musiale (23), koji vrijedi vrtoglavih 100 milijuna eura. Toliko vrijedi još jedan njemački veznjak, Liverpoolov “čarobnjak” Florian Wirtz (23). Sve više u kadru Njemačke nameće se i polivalentni ofenzivac Angelo Stiller (25), član Stuttgarta. Želi ga Real Madrid, majka mu je Hrvatica... Prema Transfermarktu, Njemačka vrijedi 947 milijuna eura. Najveću pobjedu na svjetskim smotrama ostvarili su 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, kad su Saudijsku Arabiju pregazili s 8-0. Tada su zabijali Klose, Ballack, Bierhoff, igrači zbog kojih se kupovala ulaznica i dolazilo na stadion. Miroslav Klose, danas trener njemačkog drugoligaša Nürnberga, i dalje je najbolji strijelac u povijesti Mundijala sa 16 pogodaka.

Nijemac Franz Beckenbauer, koji je preminuo 2024., i Brazilac Mario Zagallo dugo su bili jedini ljudi koji su osvojili SP i kao igrači i kao izbornici. Kasnije im se pridružio Didier Deschamps. Njemačka je poznata po nevjerojatnoj disciplini i mentalitetu. Gary Lineker, nekoć slavni engleski nogometaš, a danas TV analitičar, jednom je rekao slavnu rečenicu: “Nogomet je jednostavna igra. Igra se 90 minuta i na kraju uvijek pobijede Nijemci”.

CURACAO

Jedna od najzanimljivijih sportskih priča nadolazećeg SP-a svakako je - Curaçao. Maleni karipski otok s tek 156.000 stanovnika postao je najmanja država u povijesti koja se uspjela plasirati na Mundijal. Curaçao je u kvalifikacijskoj skupini CONCACAF zone završio ispred favorizirane Jamajke. Upravo su remijem 0-0 na gostovanju kod Jamajčana u posljednjem kolu kvalifikacija osigurali povijesni plasman.

Za ovaj uspjeh najzaslužniji je iskusni 78-godišnji izbornik Dick Advocaat, jedno od najvećih trenerskih imena koje je ikada vodilo neku karipsku reprezentaciju. Tijekom bogate karijere vodio je Nizozemsku, UAE, Južnu Koreju, Belgiju, Rusiju, Srbiju i Irak, a sada se na SP vraća nakon punih 20 godina. Posljednji put bio je sudionik Mundijala još 2006. godine, kad je vodio Korejce u Njemačkoj.

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Prema TM-u, reprezentacija Curaçaa vrijedi tek 26 milijuna eura, no unatoč tome posjeduje nekoliko vrlo zanimljivih igrača. Glavne zvijezde reprezentacije su braća Leandro (34) i Juninho Bacuna (28), dok su najvrjedniji nogometaši Armando Obispo (27) iz PSV-a (četiri milijuna eura), Sontje Hansen (24) iz Middlesbrougha (3,5 milijuna eura) i Tahith Chong (26) iz Sheffielda (3,5 milijuna eura).

Izabranici Dicka Advocaata na Mundijal odlaze bez velikog pritiska. Njihov cilj bit će prije svega uživati u najvećoj nogometnoj pozornici svijeta i, ako se ukaže prilika, nekome zagorčati život.

OBALA BJELOKOSTI

Povratak Obale Bjelokosti na svjetsku smotru obradovao je starije ljubitelje nogometa koji su uživali u igrama Didiera Drogbe, Kola Turea, Salomona Kaloua, Gervinha, Yaye Tourea..., u vrijeme njihovih najvećih uspjeha, kad su se kvalificirali na svjetska prvenstva u Njemačkoj, Južnoafričkoj Republici i Brazilu. U Rusiji i Katru nije ih bilo, sad su se vratili..., i pokušat će nadmašiti dosadašnje rezultate, a to bi bio prolazak skupine, što im do sada nikada nije pošlo za rukom. Kroz kvalifikacije za Mundijal prošli su suvereno, osvojili su skupinu u kojoj su bili Gabon, Gambija, Kenija, Burundi i Sejšeli, s čak 26 bodova u deset susreta, osam pobjeda, dva remija i to bez primljenog gola.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Izbornik Emerse Fae (42) sastavio je ujednačenu momčad u kojoj se nitko ne izdvaja, a zanimljivo je kako je najbolji strijelac kvalifikacija, Portov Seko Fofana (31), postigao samo tri gola. Vrijednost reprezentacije Obale Bjelokosti procijenjena je na 522 milijuna eura, a najvrjedniji igrači su krilni napadač Leipziga Yan Diomande s 90 milijuna eura, Amad Diallo (23) iz Manchester Uniteda s 45 milijuna eura te stoper lisabonskog Sportinga Ousmane Diomande (22), koji vrijedi 42 milijuna eura. Zanimljiv je i krilni napadač Nicolas Pépé (30), nekoć igrač Arsenala, potom Trabzonspora, u kojem ga je vodio hrvatski strateg Nenad Bjelica, a danas Villarreala. Nedavno je raskinuo zaruke s pornoglumicom Teannom Trump.

“Slonovi” iz zemlje kakaa i manga ne spadaju u krug reprezentacija koje će se boriti za odličja, ali itekako mogu iznenaditi. Trenutačno zauzimaju 33. mjesto na Fifinoj rang ljestvici reprezentacija. Umirovljeni Didier Zokora igrač je s najviše nastupa u povijesti Obale Bjelokosti - 123. Spomenuti Didier Drogba, nekoć zvijezda Chelseaja, najbolji je strijelac u povijesti ove afričke reprezentacije. U 105 utakmica zabio je nevjerojatnih 65 golova.

EKVADOR

Ekvador nas je u Yokohami na SP-u 2002. pobijedio 1-0 u grupi i poslao nas kući. Bit će im ovo peti nastup na SP-u (2002., 2006., 2014., 2022.), a najbolji rezultat ostvarili su 2006., kad su dogurali do osmine finala pa izgubili od Engleske (1-0). Argentinac Sebastián Beccacece (45) izbornik je Ekvadora od 2024. Ekvadorci su osvojili drugo mjesto u kvalifikacijama s 29 bodova, devet manje od Argentine. Riječ je o reprezentaciji vrijednoj 376 milijuna eura.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Najveća zvijezda je veznjak Chelseaja Moisés Caicedo (24), vrijedan 100 milijuna eura. Tu su i Willian Pacho (24) iz PSG-a, Arsenalov Piero Hincapié (24)..., no najveća zvijezda i dalje je Enner Valencia (36), kapetan i najbolji strijelac u povijesti s 49 golova. Danas je igrač Pachuce. Nekoć ga je u West Hamu vodio Slaven Bilić. Kao dijete radio je na plantaži banana. Prije devet godina, tijekom utakmice protiv Paragvaja, pokušao je izvesti bijeg kao iz filma.

Bivša supruga prijavila ga je jer nije plaćao alimentaciju, a policija je čekala kraj utakmice kako bi ga uhitila. Valencia je odlučio glumiti ozljedu. Srušio se na travnjak, liječnici su mu čak dali i kisik kako bi sve djelovalo uvjerljivo, a potom je ušao u vozilo Hitne i pokušao napustiti stadion. Policajci su ga uhvatili, ali intervenirao je državni vrh i izvukao ga.