SKUPINA G Posljednja prilika za zlatnu belgijsku generaciju. Iran vrijedi manje i od Rijeke...

Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

15.6., 21.00: Belgija - Egipat (Seattle)

16.6., 3.00: Iran - Novi Zeland (Los Angeles)

21.6., 21.00: Belgija - Iran (Los Angeles)

22.6., 3.00: Novi Zeland - Egipat (Vancouver)

27.6., 5.00: Novi Zeland - Belgija (Vancouver)

27.6., 5.00: Egipat - Iran (Seattle)

BELGIJA

Belgija je zemlja poznata po čokoladi, Štrumpfovima i Manneken Pisu. Tamo je i sjedište Europske unije, ali je u posljednjih desetak godina ova zemlja postala i nogometna velesila. Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine osvojili su broncu, što im je najveći uspjeh u deset nastupa na svjetskim prvenstvima. U Kataru su također imali velike ambicije, no ispali su u skupini nakon remija (0-0) s Hrvatskom. Poveznica s našom državom su i dvojica Hrvata, Josip Weber i Branko Strupar, koji su nastupali za njihovu reprezentaciju. Kvalifikacije su suvereno prošli bez poraza, u skupini s Walesom, Sjevernom Makedonijom, Kazahstanom i Lihtenštajnom nijednom nisu poraženi, upisali su pet pobjeda i tri remija, a skupinu su osvojili sa zavidnom gol-razlikom 29-7.

Kakvu su momčad imali, možda su i premalo ostvarili. Bit će ovo posljednji pokušaj predstavnika zlatne generacije da se okite zlatom. Eden Hazard, Jan Vertonghen, Vincent Kompany i Dries Mertens su se umirovili, a reprezentaciju i dalje predvode neuništivi Kevin De Bruyne (34), koji je danas član Napolija, te robusni Romelu Lukaku (33), najbolji strijelac reprezentacije s 90 golova, kao i Thibaut Courtois (34), po mnogima najbolji vratar današnjice.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iskusni lisac Rudi Garcia (62) preuzeo je Belgiju u siječnju prošle godine, nakon što je smijenjen Domenico Tedesco, koji je unio raskol u reprezentaciju. Neki igrači nisu htjeli igrati zbog njega, a kada su Belgijci kompletni, mogu svakome zagorčati život, pa možda čak i ciljati medalju. Na Svjetskom prvenstvu predstavljat će ih najveće zvijezde. Cijela momčad vrijedi 548 milijuna eura, a prvo ime je Jeremy Doku (24), fantastični krilni napadač Manchester Cityja, koji vrijedi 75 milijuna eura. Odmah do njega je veznjak Aston Ville Amadou Onana (24), koji je procijenjen na 45 milijuna eura. Kapetan je Youri Tielemans (29), a važni kotačići momčadi su Leandro Trossard (29), Charles De Ketelaere (25) te, suigrač Luke Modrića iz Milana, Alexis Saelemaekers.

EGIPAT

Egipat je najuspješnija afrička reprezentacija sa sedam osvojenih Afričkih kupova nacija, a na Svjetsko prvenstvo plasirao se suvereno s osam pobjeda i dva remija u slabašnoj skupini. Bit će im to četvrti nastup, a zanimljivo je da su prva afrička reprezentacija koja je nastupila na Mundijalu - u Italiji 1934. godine. Još nisu uspjeli proći skupinu, a ovaj put im razlog za optimizam daju najveće zvijezde, Mohamed Salah (33) i Omar Marmoush (27). Salah je u 115 nastupa zabio 67 golova, a na Svjetskom prvenstvu imat će priliku postati najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, jer mu izbornik Hossam Hassan (59) bježi tek dva gola.

Foto: Ken Blaze/REUTERS

Momčad vrijedi 116 milijuna eura. Najskuplji je spomenuti Marmoush, koji vrijedi 50 milijuna eura, dok je Salah, koji ovog ljeta odlazi iz Liverpoola nakon devet godina, procijenjen na 22 milijuna eura. Većina igrača je iz egipatske lige, a trojica igraju u Pyramidsu, kojeg vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić (56). A evo i jedno kviz pitanje. Znate li tko je najstariji igrač u povijesti Mundijala? To je Essam El-Hadary, egipatski golman koji je 2018. u Rusiji nastupio s 45 godina.

IRAN

Zbog američkog i izraelskog napada Iranci su prijetili bojkotom Svjetskog prvenstva, ali su na kraju ipak odlučili da će nastupiti. Sedmi put će nastupiti na Mundijalu i četvrti put zaredom, čime potvrđuju status jedne od najjačih azijskih sila. Triput su bili prvaci svog kontinenta, no nikada nisu uspjeli proći grupnu fazu SP-a. Kroz povijest su ih vodila i dvojica hrvatskih stručnjaka, Miroslav Ćiro Blažević i Branko Ivanković. Najuvjerljiviju pobjedu ostvarili su protiv Guama (19-0), a najveća iranska nogometna legenda je Ali Daei (57). Bivši igrač Bayerna je u 148 nastupa za reprezentaciju zabio nevjerojatnih 108 golova. Dugo je bio svjetski rekorder po broju golova za reprezentaciju, dok ga nije pretekao Cristiano Ronaldo.

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U trenutačnoj momčadi nema zvijezda poput Ali Daeija. Vrijede tek 32 milijuna eura, što je tri milijuna eura manje od Rijeke. Mehdi Ghayedi (27) najvrjedniji je s 4,5 milijuna eura, a najveća zvijezda je Mehdi Taremi (33), bivši igrač Intera i Porta, a danas član Olympiacosa. Izbornik je Amir Ghalenoei (62), koji ih je preuzeo u ožujku 2023. godine.

NOVI ZELAND

Ova je reprezentacija jedina je bila neporažena na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, ali ipak nije uspjela proći u eliminacijsku fazu. Novom Zelandu će ovo biti treći nastup na najvećem sportskom natjecanju na svijetu, a do plasmana je došao preko možda i najlakših kvalifikacija u nogometnom svijetu, kvalifikacija Oceanije. Tamo je Novi Zeland odmjerio snage protiv Tahitija, Vanuata i Samoe. Inače, kvalifikacije Oceanije podijeljene su na dvije skupine po četiri reprezentacije. Najbolje dvije odlaze u ‘final four’, a pobjednik ima direktnu kartu za Mundijal. U finalu kvalifikacija Novozelanđani su pobijedili Novu Kaledoniju 3-0.

Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Izbornik reprezentacije je Darren Baezeley (53), koji je imao veliku karijeru za engleski klub Watford, gdje je odigrao skoro 300 utakmica. Trenerska karijera nije mu previše impresivna, vodio je MLS klub Colorado Rapids, a Novi Zeland angažirao ga je prije početka kvalifikacija za SP. Momčad vrijedi 36 milijuna eura i najveće ime je 191 cm visoki napadač Chris Wood (34). Vrijedi pet milijuna eura i najbolji je strijelac u povijesti reprezentacije s 45 golova.