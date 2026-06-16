SKUPINA I Francuzi žele 'osvetu' za Katar. Norveška i Haaland mogli bi biti 'dark horse' turnira

Skupina I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška

16.6., 21.00: Francuska - Senegal (New Jersey)

17.6., 0.00: Irak - Norveška (Boston)

22.6., 23.00: Francuska - Irak (Philadelphia)

23.6., 2.00: Norveška - Senegal (New Jersey)

26.6., 21.00: Norveška - Francuska (Boston)

26.6., 21.00: Senegal - Irak (Toronto)

FRANCUSKA

Francuska je očekivano “pomela” svoju kvalifikacijsku skupinu te preko Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. I “Tricolori” na Mundijal stižu sa samo jednim ciljem, vratiti naslov prvaka u svoje vitrine. Francuska je osvojila Svjetsko prvenstvo 2018. godine, a četiri godine kasnije u Katru izgubila je od Argentine u finalu.

Didier Deschamps (57), jedan od trojice ljudi koji su Mundijal osvajali i kao igrači i kao izbornici, već je 13 godina na klupi svoje reprezentacije, gdje radi nevjerojatan posao. Uz dva finala Svjetskog prvenstva (i jedan naslov prvaka), Francusku je doveo do finala Europskog prvenstva 2016. godine, ali i do polufinala Eura u Njemačkoj prije dvije godine. Ovo će mu biti sedmo, a vrlo vjerojatno i posljednje veliko natjecanje na klupi “Tricolora”. Trebao bi ga naslijediti Zinedine Zidane.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Jedna od najjačih reprezentacija svijeta danas vrijedi 1,5 milijardi eura, a čak petorica igrača procijenjena su na 100 milijuna eura ili više: Kylian Mbappé (200 milijuna eura), Michael Olise (150 milijuna eura), Désiré Doué (120 milijuna eura), Ousmane Dembélé (100 milijuna eura) i William Saliba (100 milijuna eura). Riječ je o nevjerojatno snažnoj reprezentaciji koja bi i s trećom postavom konkurirala za medalju, pa im izostanak napadača Liverpoola Huga Ekitikéa, koji vrijedi 80 milijuna eura, nije prevelik hendikep.

Francuska je vrlo mlada reprezentacija. Deschamps je na vrijeme proveo smjenu generacija pa u sastavu ima samo šestoricu igrača starijih od 30 godina, od kojih su trojica tek zakoračila u četvrto desetljeće života, a najstariji je N’Golo Kanté s 35 godina.

Sasvim je jasno da će francuske nade najviše ovisiti o raspoloženju i formi Kyliana Mbappéa, vrlo vjerojatno najboljeg nogometaša današnjice. Mbappé je u sjajnoj formi, ozljede su iza njega, a u SAD će doći na svoje peto veliko natjecanje. Spreman je i motiviran, najprije prestići Oliviera Girouda (57 golova) i postati najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, a potom je drugi put odvesti do “zlatne božice”.

NORVEŠKA

Norveška je u maniri nogometnih velesila osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Osam pobjeda u osam utakmica, uključujući i dvije protiv Italije, europskog prvaka iz 2021. godine, uz 37 postignutih i samo pet primljenih pogodaka.

Norveška je čak 26 godina čekala plasman na veliko natjecanje, još od Europskog prvenstva 2000. godine, kada je prvi i jedini put nastupila na tom turniru. Što se tiče svjetskih prvenstava, ni tu Norvežani nisu među najiskusnijima. Na američkom kontinentu očekuje ih tek četvrti Mundijal u povijesti reprezentacije.

Erling Haaland prvo je ime reprezentacije. Iako ima tek 25 godina, najbolji je strijelac u povijesti reprezentacije sa čak 55 pogodaka u samo 49 nastupa. Štoviše, samo u kvalifikacijama postigao je nevjerojatnih 16 golova.

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Izbornik Ståle Solbakken neće imati mnogo briga u napadu jer, uz Haalanda, na raspolaganju ima i napadača Atlético Madrida Alexandera Sørlotha (30), kao i Jørgena Stranda Larsena (26), koji je prošlog ljeta bio jedan od najtraženijih napadača Premier lige. Kapetan, kreator i dirigent momčadi jest Arsenalov veznjak Martin Ødegaard (27), koji je klubu napokon donio naslov prvaka Engleske nakon 22 godine, a sada želi usrećiti i svoj narod.

Momčad vrijedi impresivnih 589 milijuna eura, a prednjači Haaland s procijenjenom vrijednošću od 200 milijuna eura. Norvežani su također jedna od samo tri reprezentacije koje imaju pozitivan međusobni omjer protiv Brazila, najuspješnije reprezentacije u povijesti Svjetskih prvenstava s pet naslova. U četiri međusobna susreta ostvarili su dvije pobjede i dva remija.

SENEGAL

Nije bilo upitno hoće li se Senegal plasirati na Svjetsko prvenstvo. Izabranici Papea Thiawa (45) autoritativno su odradili kvalifikacije te su sa sedam pobjeda i tri remija osvojili prvo mjesto u skupini. Nadimak im je “Lavovi Terange” (op. a. teranga je njihov izraz za gostoljubivost), a vrijednost momčadi procjenjuje se na 478 milijuna eura.

Najvrjedniji igrač reprezentacije je krilni napadač Evertona Iliman Ndiaye (26), procijenjen na 55 milijuna eura, dok Ismaïla Sarr (28) i Nicolas Jackson (24) vrijede po 40 milijuna eura. Ipak, uvjerljivo najveća zvijezda reprezentacije, ujedno i njezin kapetan, ostaje Sadio Mané (34). Za kruh zarađuje u saudijskom Al-Nassru, gdje dijeli svlačionicu s Cristianom Ronaldom i Marcelom Brozovićem.

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Senegal će tek četvrti put nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Najveći uspjeh ostvario je već na svom debitantskom nastupu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, gdje je stigao do četvrtfinala. Tada je ispao od Turske nakon pogotka na zlatni gol, a posebno se pamti činjenica da je u svojoj prvoj utakmici na svjetskim prvenstvima pobijedio Francusku rezultatom 1-0.

Nakon toga Senegal je u Rusiji 2018. doživio jednu od najneobičnijih eliminacija u povijesti natjecanja. Naime, imao je jednak broj bodova kao Japan, identičnu gol-razliku i remi u međusobnom susretu pa su Japanci prošli dalje zbog manjeg broja žutih kartona.

IRAK

Irak se nakon 40 godina vraća na Svjetsko prvenstvo. Na putu do plasmana morao je proći pet krugova azijskih kvalifikacija, a zatim i dodatne kvalifikacije, gdje je rastužio Bolivijce te izborio nastup na najmasovnijem Mundijalu u povijesti.

Za taj uspjeh zaslužan je Australac Graham Arnold (62), koji je reprezentaciju preuzeo u svibnju prošle godine. Njegov pomoćnik je Željko Kalac, legendarni golman hrvatskog podrijetla koji je Australiju predstavljao na Svjetskom prvenstvu. “Lavovi Mezopotamije” dosad su nastupili na samo jednom Mundijalu, onom u Meksiku 1986. godine, gdje su ispali u skupini postigavši samo jedan pogodak. Dugu stanku između nastupa na svjetskim prvenstvima imali su, među ostalim, i zbog Zaljevskog rata.

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Sada su izborili nastup na svom drugom velikom natjecanju, predvođeni Ahmedom Qasemom (22), napadačem Nashvillea procijenjenim na 3,5 milijuna eura. Marko Farjija član je Venezije, a imaju i svog Zidanea - veznjaka Zidanea Iqbalu, koji nastupa za Utrecht. Vrijednost cijele momčadi procjenjuje se na 21 milijun eura.