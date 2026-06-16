SKUPINA J Messi u posljednjem plesu želi sačuvati 'božicu'. I Jordanci imaju svog Modrića...

Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

17.6., 3.00: Argentina - Alžir (Kansas City)

17.6., 6.00: Austrija - Jordan (San Francisco)

22.6., 19.00: Argentina - Austrija (Dallas)

23.6., 5.00: Jordan - Alžir (San Francisco)

28.6., 4.00: Jordan - Argentina (Dallas)

28.6., 4.00: Alžir - Austrija (Kansas City)

ARGENTINA

Kada osvojiš osam Zlatnih lopti i četiri Lige prvaka, teško da ti itko može parirati u utrci za najvećeg nogometaša svih vremena. No Leu Messiju (38) mnogi su spočitavali jedno: “Maradona i Kempes su s Argentinom osvojili Svjetsko prvenstvo, a ti nisi”. I to je bio valjan argument u raspravama o najvećem svih vremena. Sve do Mundijala u Katru, kada je Messi odveo Argentinu do “zlatne božice” i, složit će se mnogi, zaključio tu vječnu debatu. Naravno, ima i onih teoretičara zavjera koji tvrde da je prvenstvo bilo namješteno, no više mu nitko ne može oduzeti činjenicu da je u karijeri osvojio sve.Maknuo je pritisak sa sebe i uživa u nogometu u dresu Inter Miamija. Produžio je ugovor do 2028. godine, što znači da mu Svjetsko prvenstvo neće biti oproštaj od reprezentacije, kao možda Luki Modriću, ali će biti njegov posljednji veliki ples u dresu Argentine. Ovo će mu biti šesti nastup na Svjetskom prvenstvu. Doživio je brojna razočaranja i padove, 2014. godine izgubio je u finalu, u Rusiji je doživio fijasko, a potom je konačno dočekao Katar, gdje je pod vodstvom izbornika Lionela Scalonija osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka.

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Neopterećeni i sa svim ispunjenim ciljevima, Messi i njegova Argentina ponovno će biti jedni od glavnih favorita za naslov. Vrijede više od 800 milijuna eura, a Messi je procijenjen na 15 milijuna eura i više nije najvrjedniji igrač, ali će ostati najveća zvijezda dok god bude nosio dres reprezentacije. Status najvrjednijih igrača dijele Enzo Fernández (25) i Julián Álvarez (24), obojica procijenjeni na 90 milijuna eura.

Kao jedno od mogućih iznenađenja turnira mnogi vide senzacionalnog Nica Paza (21), suigrača Martina Baturine i Ivana Smolčića u Comu. Momčad je satkana od pravih svjetskih zvijezda: Lautaro Martínez, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Nico González, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Nicolás Otamendi te kontroverzni Emiliano Martínez, koji je bio najbolji golman turnira u Katru. Do plasmana na svoje 19. Svjetsko prvenstvo stigli su nevjerojatnom lakoćom, osvojivši prvo mjesto u kvalifikacijama s 28 bodova, čak devet više od drugoplasiranog Ekvadora.

AUSTRIJA

Prema Transfermarktu, austrijska nogometna reprezentacija vrijedi 242 milijuna eura. Najveća zvijezda je Konrad Laimer (29), polivalentni nogometaš koji u Bayernu najčešće “operira” na poziciji desnog beka. Vrijedi 32 milijuna eura.

Marko Arnautović (37), igrač srpskog podrijetla, postavio je brojne rekorde u reprezentaciji. Ima najviše nastupa u povijesti Austrije, čak 133. Također je najbolji strijelac, s 47 golova, tri više od legendarnog Tonija Polstera. Sa 113 nastupa drugi je u povijesti Austrije David Alaba (33), igrač filipinsko-nigerijskih korijena koji je godinama nastupao za Bayern, a danas igra za Real Madrid, iako je posljednjih sezona često bio izvan terena zbog ozljeda.

Foto: ELISABETH MANDL/REUTERS

Austrija je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo imala sve samo ne lagan posao. U osam utakmica skupila je 19 bodova. U odlučujućem dvoboju u Beču odigrala je 1-1 s Bosnom i Hercegovinom, ostavila je na dva boda zaostatka i poslala u dodatne kvalifikacije. Austrija je na Svjetskom prvenstvu 1954. godine osvojila treće mjesto, što je i danas njezin najveći uspjeh. Na tom turniru pobijedila je Švicarsku 7-5 u najefikasnijoj utakmici u povijesti svjetskih prvenstava. Posljednji put je igrala davne 1998. godine u Francuskoj, ali izbornik Ralf Rangnick (67) uspio ih je vratiti među elitu.

ALŽIR

Nakon 12 godina čekanja, “pustinjski ratnici” stižu na svoje peto SP. Kormilo reprezentacije u veljači 2024. preuzeo je Vladimir Petković (62), rođeni Sarajlija s bosanskim, hrvatskim i švicarskim državljanstvom. Petković je trenersko ime izgradio vodeći švicarsku reprezentaciju od 2014. do 2021. godine. Glavna zvijezda i dalje je Riyad Mahrez (35). Bivši igrač Manchester Cityja, s kojim je osvojio Ligu prvaka, te heroj Leicesterove bajkovite titule prvaka Engleske, danas igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji. S popisa je, pak, ispao Islam Slimani (37), najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 46 golova.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Momčad vrijedi 256 milijuna eura, a najvrjedniji igrač je veznjak Bayera Ibrahim Maza (20), procijenjen na 45 milijuna eura, dok je iza njega Cityjev lijevi bek Rayan Aït-Nouri (24) s 40 milijuna eura. Bez Mundijala su, pak, ostali i igrači Dinama, Mounsef Bakrar i Ismaël Bennacer. Najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima ostvarili su 2014. godine u Brazilu, kada su dogurali do osmine finala, gdje su ispali od kasnijih prvaka, Nijemaca. Zanimljivo je i da je Alžir bio žrtva jedne od najvećih nogometnih kontroverzi, poznate kao “Sramota u Gijónu” na SP-u 1982. godine. Nakon što su šokirali svijet pobjedom 2-1 protiv Zapadne Njemačke, u posljednjem kolu Njemačka i Austrija odigrale su utakmicu u kojoj je rezultat odgovarao objema reprezentacijama za prolaz dalje, čime je Alžir ispao iz natjecanja.

JORDAN

Kada pročitate “Jordan”, mnoge će prvo asocirati na najvećeg košarkaša u povijesti, neke na rijeku u kojoj se krstio Isus Krist, a tek onda na državu smještenu na Bliskom istoku. Za nogometne zaljubljenike i romantičare, Jordan je itekako posebna priča jer će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Uspjeli su to kao jedna od prvih reprezentacija, još u lipnju prošle godine, pobjedom nad Omanom (3-0), a trostruki strijelac bio je Ali Olwan, čija bi statua jednog dana mogla osvanuti na ulicama glavnog grada Amana.

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Reprezentacija Jordana, koju u narodu zovu Al-Nashama, što znači “časni i plemeniti”, odnosno “oni koji nikada ne odustaju”, na Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura. Uvjerljivo najveća zvijezda je krilni napadač Mousa Tamari (28), koji igra za francuski Rennes. Vrijedi deset milijuna eura i donedavno je bio jedini reprezentativac koji igra u Europi, no potom mu se priključio Ibrahim Sabra (20), napadač koji je početkom godine došao u zagrebačku Lokomotivu. Prije toga bavio se atletikom. Nekoliko puta Jordan je zapeo na posljednjoj prepreci i ostao bez plasmana na Mundijal, ali Marokanac Jamal Sellami (55), koji je na klupi reprezentacije od 2024. godine, konačno je napravio taj posljednji korak i donio radost zemlji od 12 milijuna stanovnika.