NAVIJAČKI PROSVJED

Torcida pred gradskom upravom prosvjeduje: 'Ovo je Hajduk!'

Piše Tomislav Gabelić,
Foto: Čitatelj 24sata

Drama pred zgradom županije! Stotinjak navijača traži pravdu za nogometni savez. Matković i Pavić pod pritiskom navijača. Hoće li se situacija konačno razriješiti

Jutros oko 10 sati pojavila se grupa od stotinjak muškaraca pred zgradom Splitsko-dalmatinske županije, pripadnika Torcide, koji su držali transparent "Matković/Pavić pamet u glavu" i uzvikivali poruke: "Ovo je Hajduk!" i "Torcida!".

Gotovo mjesec i pol dana, od završetka skupštine županijskog nogometnog saveza na kojoj je Hrvoje Maleš po drugi put izabran za predsjednika 15. rujna, Upravni odjel za opću upravu, tijelo Ministarstva uprave, nije dalo suglasnost da je ona pravovaljana. Očito nešto tu ne štima, tijela državne uprave ne izdaju taj dokument. Josip Matković pročelnik je Upravnog odjela za opću upravu, a Davor Pavić pročelnik kabineta župana.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Neki špekuliraju da je u pitanju politički pritisak, ali o tome nemamo nikakvih saznanja. Sad su navijači došli izvršiti pritisak da se ta cijela priča ubrza. Podsjetimo, prvi su put Malešu osporili pobjedu na izborima jer se u predviđenom roku nije znala lokacija skupštine.

