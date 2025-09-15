Hrvoje Maleš ponovno izabran za predsjednika NSŽSD-a!

Na Skupštini Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, održanoj danas u kino dvorani stadiona na Poljudu, članovi su jednoglasno ponovno izabrali Hrvoja Maleša za predsjednika Saveza.

- Drago mi je da sam ovoga puta dobio još veću podršku nego prošli put, to također nešto govori o cijeloj ovoj situaciji - kazao je Maleš.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

U odsutnosti dosadašnjeg predsjednika Marka Ercega Skupštinu je vodio predstavnik Mosora iz Žrnovnice Krunoslav Aljinović, a pomagali su mu Petar Todorić i Ivan Rizvan. Stipe Rogošić bio je zapisničar, ovjerovatelji zapisnika Ante Jakus i Ivan Karin, dok je brojač glasova bio Zoran Grković.

Na Skupštini su bili predstavnici 201 od 260 glasova, a sve odluke izglasane su jednoglasno. Predsjednik Izborne komisije Lujan Kujundžić izvijestio je da je kandidatura Hrvoja Maleša jedina valjana i podnesena u roku, dok kandidature Ivana Pudara i Stipe Perića nisu prihvatili jer su uz njih predani prazni papirići, bez ijednog potpisa podrške klubova, iako su trebali podršku barem jedne trećine klubova članova Saveza.

Nakon žalbe Ivana Pudara, koji je sam sebe predložio na mjesto predsjednika, i ostavki svih članova Izborne žalbene komisije, izabrali su novu komisiju koja je potvrdila da je Pudarova kandidatura nevažeća jer ju je podnijela neovlaštena osoba, što je na kraju potvrdila i Skupština. Tako je Hrvoje Maleš ostao jedini kandidat i članovi su ga jednoglasno izabrali za predsjednika županijskog nogometnog Saveza.

- Primaran razlog mog angažmana je problematika umjetne trave i njezine štetnosti. Ne pratimo trendove i direktive Europske unije vezane uz granulat koji je potencijalno kancerogen, potrebna su nova istraživanja i pravila. Ne želim pričati o prošlosti, o suđenju... želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni. Zbog toga sam se javio i prihvatio kandidaturu i podršku Hajduka. Želim okupiti ljude, želim da radimo skupa, želimo operativce koji će raditi konkretne stvari. Uvodit ćemo promjene, lige mladih, popularizirati nogomet, futsal je naša perjanica i dobit će zasluženi status i podršku oko infrastrukture... Apeliram na sve da se ne vodimo funkcijama, nego da radimo i doprinosimo koliko možemo. Što se tiče HNS-a, želio bih da kopiramo Njemački nogometni savez - kazao je i dodao:

- Novac od kazni klubova u Njemačkoj ide u korisne stvari, recimo pokrivanje troškova natjecanja djece iz domova za nezbrinutu djecu, a ne da novac ide Savezu. Moramo raditi na popularizaciji sudačkog posla, na infrastrukturi, da utakmice Prve županijske lige i futsal liga budu prikazivane na televiziji... Prema HNS-u idemo s pruženom rukom, želimo pomoći klubovima koji žele napraviti iskorak. Mi smo apolitični, distanciramo se od političkih poruka, čak i podrške, ne želimo biti dnevnopolitička tema. Drago mi je da smo ovoga puta dobili veću podršku nego prošli put - nastavio je Maleš u nastupnom govoru te predstavio suradnike, koje su članovi također jednoglasno potvrdili.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U ime Izvršnog odbora obratio se izabrani član Denis Kosor:

- Mi smo jedina županija u kojoj 8.000 igrača još uvijek ne igra. Manjina koja opstruira rad Skupštine nanijela je štetu svima zbog nekih svojih razloga. Molim sve koji su sudjelovali u tome da dopuste da 8.000 djece napokon počne igrati nogomet, a mi obećavamo da ćemo raditi za dobrobit svih. Mi nismo udruga proizvođača suvenira, mi smo Nogometni savez. Mi smo drugi najveći Savez, a nismo dali prijedloge naših ljudi u komisije HNS-a!? Ako i dalje nastave opstruirati, ako žele da se djeca i dalje ne bave nogometom, da ne budemo zastupljeni u tijelima HNS-a... Prošli put Hrvoje Maleš imao je podršku 170 glasova, sada ima 200, zar netko stvarno misli da će opstrukcijom nešto postići osim što će onemogućiti djecu da se bave sportom...

I na prošloj Skupštini članovi su izabrali Maleša za predsjednika, no cijela priča nije dugo trajala. Nakon prijave predsjednika Dugopolja Marija Smodlake, ujedno i člana IO HNS-a, pravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije odbio je Malešov upis na mjesto predsjednika zbog nepravilnosti pri sazivanju Skupštine (lokacija) i nepravilnosti pri imenovanju određenog dijela zastupnika koji su sudjelovali u izborima (vjerodajnice klubova).

Zbog toga su cijelu proceduru ponovili. Maleš je tijekom kandidature skupio 70 potpisa podrške, dok je njegov protukandidat Ivan Pudar u otvorenom pismu iznio niz optužbi za nepravilnosti u izbornom procesu te se povukao iz utrke. Maleš je ostao jedini kandidat i kao takvog su ga članovi po drugi put izabrali. S obzirom na cjelokupnu situaciju i evidentne podjele, ostaje vidjeti hoće li Malešov izbor ovoga puta biti konačan ili slijedi nova pravna igra koja će ponovno blokirati rad drugog najbrojnijeg županijskog nogometnog saveza u Hrvatskoj.