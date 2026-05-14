Sky: Rakitić odlazi iz Hajduka

Ivan Rakitić mogao bi već na kraju sezone napustiti Hajduk i funkciju tehničkog direktora, iako sa splitskim klubom ima ugovor do 2028. godine. Vijest je objavio njemački Sky Sport, koji navodi da bivši hrvatski reprezentativac ozbiljno razmatra nastavak karijere izvan Poljuda.

Rakitić je funkciju tehničkog direktora preuzeo odmah nakon završetka igračke karijere, a od veljače tu dužnost obavlja volonterski i bez plaće. U tom razdoblju sudjelovao je u realizaciji više transfera te koristio bogatu mrežu kontakata koju je stekao tijekom uspješne igračke karijere. Iako još nije poznato gdje bi mogao nastaviti raditi, među mogućim opcijama spominje se povratak u Njemačku. Rakitić je od 2007. do 2011. godine odigrao 135 utakmica za Schalke, s kojim je i danas snažno povezan.

- Nadam se da će klub uhvatiti pravi ritam za novu sezonu te da su uspjeh u Bundesligi i povratak u Europu samo pitanje vremena - rekao je Rakitić nedavno za Sky Sport govoreći o Schalkeu.

Bivši veznjak Barcelone i Seville trenutačno pohađa Uefin program edukacije za menadžere, no njemački mediji navode da bi školovanje mogao prekinuti ranije jer smatra da je spreman za ozbiljniji angažman u nogometu. Prema istim informacijama, već ima nekoliko ponuda. Posljednjih tjedana povezivalo ga se s funkcijom sportskog direktora Basela, kluba u kojem je započeo profesionalnu karijeru, no navodno je odbio povratak u Švicarsku.

Rakitić je u Hajduk stigao u ljeto 2024. kao veliko pojačanje, a nakon jedne sezone zaključio je igračku karijeru i preselio se u upravljačku strukturu kluba. Ipak, čini se da bi se njegova epizoda na Poljudu mogla završiti puno ranije nego što se očekivalo.