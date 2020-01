Slatka Marijana oprala Rogera: Smiri se, prestani više psovati!

Oj Marijanaaa, oj mala slatka Marijana, orilo se Lilleom u finalu Davis Cupa 2018. godine između Francuske i Hrvatske. Naša reprezentacija osvojila je tada drugi naslov u Davis Cupu, ali tada je pažnju ukrala srpska sutkinja Marijana Veljović koju su hrvatski navijači ekspresno zavoljeli i posvetili joj pjesmu.

Neodoljiva Srpkinja jedna je od najboljih sutkinja u teniskom svijetu, a siječanj provodi u sunčanom Melbourneu gdje sudi na Australian Openu.

Roger Federer je nakon velike borbe i napora uspio pobijediti Tennysa Sandgrena iako je Švicarac u jednom trenutku plesao na rubu. Mučile su ga ozljede i bio je totalno iscrpljen, stalno je nešto 'gunđao' i provocirao protivnika, a to je na kraju iživciralo Marijanu Veljović koja je sudila taj meč.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Roger je u jednom trenutku malo pretjerao, a onda ga je dočekala bukvica.

Marijana mu je rekla da se ne smije tako ponašati i da će dobiti opomenu ako uputi još jednu psovku. Švicarac ju je samo gledao i nešto sebi govorio u bradu. Nakon minute bukvice, zatražio je medicinski time out.

Foto: KIM HONG-JI

Od dna do vrha. Koliko puta smo samo to vidjeli od Federera u jednom meču? Iskreno, to sigurno ne zna niti on sam. Imao ga je Sandgren na koljenima, prosuo je čak sedam meč lopti, a to je lukavom Švicarcu hrana i gorivo. Amerikanac je postao nervozan, a Roger je samo vraćao loptu, izvukao se u četvrtom setu pa onda i pobijedio u petom setu.

Foto: ISSEI KATO

Ovo mu je bio već drugi meč u kojem je opasno visio. Protiv Millmana je gubio 8-4 u tie-breaku petog seta, ali i to je uspio spasiti. Naravno, nije to više onaj stari Švicarac. Ima sve više oscilacija u igri i sve brže dolazi do fizičkog pada u igri, ali do pobjede dolazi zahvaljujući klasu i iskustvu, a toga ima na pretek.

Foto: KIM HONG-JI

Federer je tako prošao u polufinale Australian Opena, a tamo će igrati protiv Novaka Đokovića koji je lakoćom pobijedio Miloša Raonića 6-4, 6-3, 7-6(1). Bit će to jubilarni 50. okršaj ove dvojice velikana, a Đoković vodi 26-23.