Slaven Belupo u problemima uoči Šibenika: 'Kod nekih se pojavio umor, igrat će spremni'

Šibenik u subotu od 16 sati u osmini finala Kupa dočekuje Slaven Belupo. Na klupi "narančastih" debitirat će Rajko Vidović (49). Mario Kovačević (49), trener gostiju, zabrinut je.

- Kovačić ima crveni karton, imamo mnogo bolesnih i ozlijeđenih, Bosec nam je otpao, no ima i onih koji nam se vraćaju, poput Jagušića. Također, pojavljuje se umor kod igrača koji nisu prošli kompletne pripreme, ali složit ćemo najbolju momčad koju možemo. Najspremniji i najbolji će igrati, nećemo ništa kalkulirati, sve ćemo dati da prođemo dalje u Šibeniku - kazao je Kovačević.

Šibenik i Slaven su nedavno, u 11. kolu HNL-a, odigrali u Koprivnici 2-2.

- U pravilu ne ulazim u probleme drugih klubova, jer imamo mi i svojih dosta. Međutim, kad već treći trener sjedne na klupu nakon dva-tri mjeseca znači da imaju određene probleme, a i nama se teže pripremiti za utakmicu. S novim trenerom dolazi nova energija, nove ideje, ne znamo koji sustav će koristiti, ali pripremit ćemo se u skladu s onim što su dosad igrali. U zadnjoj utakmici u Koprivnici pokazali smo da smo bolji i kvalitetniji i tako ćemo se u Šibeniku od prve minute...

Vidović je optimist.

- Sretan sam što sam stigao u dobar i ozbiljan klub koji nije očekivao ovakve rezultate, a kad dođe kriza, onda dolaze i smjene. Imao sam sličnu situaciju s Goricom, radi se najviše o psihološkoj strani. To su dobri pojedinci koji su ušli u prvenstvo s nekoliko dobrih rezultata i onda pali u krizu - govori strateg Šibenika pa nastavlja:

- Najveći je problem nesigurnost, izgubila se ona prepoznatljivost da se iz Šibenika nije moglo lako odnijeti bod, a kamoli tri. Moramo biti čvršći, agresivniji konkretniji. Dečki marljivo rade, živi su, mislim da ćemo mi to vratiti na pravi put. Kratko sam ovdje, treba to procijeniti. Devet utakmica bez pobjede nije ugodno, gledao sam Šibenik, koncentracija treba biti veća, moramo biti kompaktniji, ponekad to djeluje, naročito u drugim poluvremenima, kao da nismo izašli na teren.