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VELIKI USPJEH BANOVCA

Slaven Belupu se u svlačionici 'pridružio' mag. kineziologije

Piše Issa Kralj,
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Slaven Belupu se u svlačionici 'pridružio' mag. kineziologije
Foto: Instagram
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Dame i gospodo, veliko nam je zadovoljstvo objaviti i informirati vas da u svlačionici Slaven Belupa od ovog tjedna stanuje i jedan magistar kineziologije - Lovro Banovec, napisao je klub na društvenim mrežama

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Slaven Belupo se na Instagram profilu pohvalio sjajnim uspjehom jednog od njihovih igrača. Riječ je o mladom desnom krilu Lovri Banovcu koji je ovog tjedna napravio veliki korak u obrazovanju. 

Banovec je postao magistar kineziologije, a u momčad 'farmaceuta' došao je ovog ljeta. Prošle sezone igrao je za Vukovar koji je ispao iz HNL-a, a u Slaven Belupo došao je kao slobodan igrač. 

Momčad iz Koprivnice s ponosom je podijelila uspjeh 24-godišnjaka na društvenim mrežama. 

- Dame i gospodo, veliko nam je zadovoljstvo objaviti i informirati vas da u svlačionici Slaven Belupa od ovog tjedna stanuje i jedan magistar kineziologije - Lovro Banovec. 

- Lovro je početkom tjedna završio petogodišnji sveučilišni studij Kineziologije, a diplomirao je na temu Tehnološki razvoj VAR sustava u nogometu. Našem Lovri ovim putem od srca čestitamo uime cijelog Kluba - stoji u objavi kluba. 

Banovec je tijekom dosadašnjeg djela sezone nastupio sedam puta, šest puta u HNL-u i jednom u Kupu gdje je zabio i gol. 

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