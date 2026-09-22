Slaven Belupu se u svlačionici 'pridružio' mag. kineziologije

Slaven Belupo se na Instagram profilu pohvalio sjajnim uspjehom jednog od njihovih igrača. Riječ je o mladom desnom krilu Lovri Banovcu koji je ovog tjedna napravio veliki korak u obrazovanju.

Banovec je postao magistar kineziologije, a u momčad 'farmaceuta' došao je ovog ljeta. Prošle sezone igrao je za Vukovar koji je ispao iz HNL-a, a u Slaven Belupo došao je kao slobodan igrač.

Momčad iz Koprivnice s ponosom je podijelila uspjeh 24-godišnjaka na društvenim mrežama.

- Dame i gospodo, veliko nam je zadovoljstvo objaviti i informirati vas da u svlačionici Slaven Belupa od ovog tjedna stanuje i jedan magistar kineziologije - Lovro Banovec.

- Lovro je početkom tjedna završio petogodišnji sveučilišni studij Kineziologije, a diplomirao je na temu Tehnološki razvoj VAR sustava u nogometu. Našem Lovri ovim putem od srca čestitamo uime cijelog Kluba - stoji u objavi kluba.

Banovec je tijekom dosadašnjeg djela sezone nastupio sedam puta, šest puta u HNL-u i jednom u Kupu gdje je zabio i gol.