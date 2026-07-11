Slaven Bilić preuzima 'vatrene': U ponedjeljak stiže i potvrda

Izvršni odbor HNS-a u ponedjeljak bi trebao potvrditi Slavena Bilića (57) za novog izbornika hrvatske A reprezentacije, a odmah potom uslijedit će i potpis ugovora koji se smatra čistom formalnošću.

Bilić bi trebao dobiti ugovor na dvije godine, do završetka Europskog prvenstva 2028. Istovremeno je riješena i situacija s Ivicom Olićem, koji je potpisao novi ugovor sa Savezom i ostaje na čelu U-21 reprezentacije, prenosi Tomislav Juranović iz Sportskih Novosti.

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Jedino otvoreno pitanje ostaje sastav Bilićeva stručnog stožera. Posebnu pažnju privlači situacija oko Vedrana Ćorluke, čije se ime povezuje i s Bilićevim stožerom i s nastavkom suradnje sa Zlatkom Dalićem koji preuzima reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odgovor o sastavu stožera očekuje se vrlo brzo, a sve ide prema tome da Bilić u ponedjeljak službeno preuzme 'vatrene' i započne novo poglavlje u hrvatskoj reprezentaciji.