Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI/STARI IZBORNIK

Slaven Bilić preuzima 'vatrene': U ponedjeljak stiže i potvrda

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Slaven Bilić preuzima 'vatrene': U ponedjeljak stiže i potvrda
Split: 11.9.1968. ro?en Slaven Bili? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski nogometni savez u ponedjeljak bi trebao potvrditi dvije ključne kadrovske odluke, imenovanje Slavena Bilića za novog izbornika A reprezentacije i nastavak Ivice Olića na čelu U-21 vrste

Admiral

Izvršni odbor HNS-a u ponedjeljak bi trebao potvrditi Slavena Bilića (57) za novog izbornika hrvatske A reprezentacije, a odmah potom uslijedit će i potpis ugovora koji se smatra čistom formalnošću.

Bilić bi trebao dobiti ugovor na dvije godine, do završetka Europskog prvenstva 2028. Istovremeno je riješena i situacija s Ivicom Olićem, koji je potpisao novi ugovor sa Savezom i ostaje na čelu U-21 reprezentacije, prenosi Tomislav Juranović iz Sportskih Novosti.

Zagreb: Luka Modri? ?etvrti put osvojio nogometnog Oscara
Zagreb: Luka Modri? ?etvrti put osvojio nogometnog Oscara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedino otvoreno pitanje ostaje sastav Bilićeva stručnog stožera. Posebnu pažnju privlači situacija oko Vedrana Ćorluke, čije se ime povezuje i s Bilićevim stožerom i s nastavkom suradnje sa Zlatkom Dalićem koji preuzima reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

OTKRIVAMO Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati
Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati

Odgovor o sastavu stožera očekuje se vrlo brzo, a sve ide prema tome da Bilić u ponedjeljak službeno preuzme 'vatrene' i započne novo poglavlje u hrvatskoj reprezentaciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati
OTKRIVAMO

Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati

Zlatko Dalić sa sobom u Emirate vodi velik dio dosadašnjeg stožera. Slaven Bilić pokušat će zadržati Vedrana Ćorluku, ali ima i plan B

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026