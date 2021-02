Nogometaši Slaven Belupa izborili su plasman u četvrtfinale hrvatskog Kupa nakon što su u susretu osmine finala na Lapadu pobijedili trećeligaša GOŠK Dubrovnik 1919 sa 4-1.

'Farmaceuti' su poveli već u 53. sekundi susreta golom Miroslava Iličića kojeg je proigrao Torles Knoll. Domaćin je uspio izjednačiti u posljednjim trenucima prvog dijela. Anel Topuzović je ubacio iz kornera, a glavom zabio Luka Matić.

No, u 62. minuti gosti su stigli do nove prdnosti, a zabio je Nijemac Knoll koji je pogodio s ruba kaznenog prostora. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Slaven Belupo je razriješio u 80. minuti kada je Gonzalo Gamarra pogodio za 3-1. Do kraja susreta za goste je zabio i Kim Kyu-hyeong u 89. minuti.

Slaven Belupo će u četvrtfinalu gostovati na stadionu Maksimir protiv Dinama, a plasman u četvrtfinale još su ranije izborili Rijeka, Gorica i Osijek. U srijedu je na rasporedu susret osmine finala između Šibenika i Istre 1961,Oriolik i Rudar Labin igrat će 28. veljače, a Zagreb - Hajduk 3. ožujka.