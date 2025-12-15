Slaven je zahvalio Kovačeviću pa poslao poruku: 'Učinit ćemo sve da premašimo vaše brojke'

Dinamo i Slaven Belupo odigrali su najefikasniju utakmicu u dosasašnjem dijelu sezone. Na Kušek-Apašu vijdeli smo čak sedam golova (5-2 za "modre"), sjajno prvo poluvrijeme i jednu odličnu i zanimljivu utakmicu. Uvertira samog susreta bila je također zanimljiva i posebno emotivna jer je Slaven Belupo priredio iznenađenje svom bivšem ztreneru, a sada strategu "modrih", Mariju Kovačeviću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Prošla sezona bila je najuspješnija Slavenova u ligi 10. Najviše osvojenih bodova, finale Kupa i na kraju bod zaostatka za Europom. S obzirom na sve to, ali i dobru suradnju koju smo imali, uoči jučerašnje utakmice pripremili smo malo iznenađenje za Marija Kovačevića, kojemu su poklon uime kluba predali direktor Vedran Bači i dopredsjednik Marinko Beljo. Treneru Kovačeviću još jednom hvala, uz poruku da ćemo ove sezone dati sve od sebe kako bismo te brojke premašili", stoji u objavi Slaven Belupa na društvenim mrežama.

Koprivničani su pod Kovačevićem prošle sezone osvojili 48 bodova. Pobijedili su 13 susreta, 14 izgubili i devet puta odigrali neriješeno. Stigli su i do finala Kupa, ali ih je tamo svladala Rijeka koja je tako osvojila duplu krunu. Varaždin je završio na četvrtom mjestu, s bodom više od Slavena i tako su Koprivničani ostali bez Europe.

Pod Marijom Gregurinom Slaven igra jako dobar nogomet. Prije poraza od Dinama, Slaven nije izgubio u devet utakmica u nizu. Nalazi se na trećem mjestu s 25 bodova.