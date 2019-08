Slavia u 'skupini smrti', grupe G i H sličnije su Europskoj ligi

Dok na Maksimir stiže Manchester City, u češkoj prijestolnici počinju se spremati za tri velike utakmice. Popularna 'skupina smrti' je skupina F u kojoj su Barcelona, Borussija Dortmund i milanski Inter. 'Najmanje atraktivna', bar po imenima, jest skupina G u kojoj nema izrazitog favorita. Tamo igraju Zenit, Benfica, Lyon i Leipzig.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D PSG Bayern Man. City Juventus Real Madrid Tottenham Šahtar Atletico Club Brugge Olympiacos DINAMO Leverkusen Galatasaray Crvena zvezda Atalanta Lokomotiv Moskva Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Liverpool Barcelona Zenit Chelsea Napoli Dortmund Benfica Ajax Salzburg Inter Lyon Valencia Genk Slavia Prag Leipzig Lille

Dok u skupini A PSG i Real zadovoljno trljaju ruke, Galatasaray i Club Brugge trebali bi se boriti za treće mjesto. Francuzi i nisu bili zadovoljni nakon što je u njihovu skupinu stigao 'kraljevski klub', bila je to 'najnezgodnija' momčad iz drugog šešira. Igrat će Luka Modrić protiv Neymara, ako Brazilac do kraja prijelaznog roka ne pronađe novi klub.

Situacija u skupini B je dosta slična, ali na Marakani je prošle godine pao Liverpool, a s Napolijem i PSG-om remizirali su na stadionu Rajko Mitić. Svjesni su Bayern i Totenham da su najveći favoriti za prolazak skupine, ali i Grci i Srbi su plutajuće mine. Olympiacos i Crvena zvezda klubovi se diče istim bojama, ali i 'borci' za EL u ovoj skupini.

Sarri na Simeonea, žestoki je to sukob u grupi D. Cristiano Ronaldo ide na stare znance iz Atletico Madrida, mnogo je utakmica odigrao protiv njih i nema tu puno nepoznanica. Bayer Leverkusen nije jak kao prijašnjih godina te će se morati dobro pomućiti za bodove protiv prvospomenutog dvojca dok je Lokomotiv Vedrana Ćorluke autsajder.

U grupi E sreću se stari znanci iz prošle godine. Liverpool i Napoli će nakon prošlogodišnje međusobne drame i problemima na Marakani, Englezi i Talijani su u skupini sa Salzburgom i Genkom. Austrijanci su tu ipak mali favoriti u odnosu na Genk koji je najslabija momčad.

A sad dolazimo do spomenute skupoine smrti. Kad je Wesley Sneijder izvukao prašku Slaviju, njihovim je predstavnicima kroz glavu prošlo 'ma samo ne F'. Ali, dobili su upravo to - grupu F. No, pokazali su prošle godine Česi kako se mogu nositi s momčadima poput Chelseaja - pa zašto ne bi i Barcelonu, Inter ili Dortmund. Naravno da je 'blaugrana neprikosnoveni favorit skupine, ali sigurno im nije drago da su dobili uvijek neugodnu Borussiju i povratnika u LP, milanski Inter.

Grupa G u Ligi prvaka, a neodoljivo podsjeća na Europsku ligu. Zenit, Benfica, Lyon i Leipzig. Što reći. Dinamo bi imao priliku završiti u ovoj skupini da se u sve nisu umiješala televizijska prava koja kažu da klubovi iz iste zemlje ne igraju iste večeri. Dok primjerice Španjolska ima četiri predstavnika pa imaju po 2 momčadi u gornjem i donjem dijelu ždrijeba, Francuzi su u 1-1 situaciji. favorita nema, bit će ovo imenima najslabija, ali po neizvjesnosti vjerojatno najzanimljivija skupina Lige prvaka.

Stigli smo i do posljednje skupine koja je isto tako izjednačena. Osvajač Europske lige Chelsea jest iz prvog šešira, ali nakon odlaska Edena Hazarda ostali su na mladoj, no vrlo kvalitetnoj momčadi. Morat će se dobro 'potući' sa Ajaxom koji je prošle godine nes(p)retno ispao u polufinalu protiv Tottenhama, ali i protiv Valencije te Lillea s Domagojem Bradarićem. Odlaskom Pepea u Arsenal, Francuzi su oslabljeni u napadu te su 'najvslabiji' u ovoj skupini.

Moramo čekati još malo, a onda ćemo opet utorkom i srijedom slušati 'the champiooooons' i biti prikovani uz male ekrane. Utakmice u skupini igraju se 17./18. rujna, 1./2. listopada, 22./23. listopada, 5./6. studenog, 26./27. studenog i 10./11. prosinca.