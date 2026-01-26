Obavijesti

Slavić: Može slovenski izbornik skupljati informacije, ali ćemo mi pokazat da smo bolji...

Piše Domagoj Vugrinović,
Slavić: Može slovenski izbornik skupljati informacije, ali ćemo mi pokazat da smo bolji...
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva

Ne ovisimo sami o sebi, ali na nama je da protiv Slovenije i Mađarske pobijedimo, pa ćemo vidjeti što će se događati kasnije, kazao je Slavić

Hrvatska rukometna reprezentacija u utorak od 18 sati igra jednu od ključnih utakmica Europskog prvenstva. Protivnik je Slovenija, a pobjeda je jedina opcija ako se želi zadržati realna nada u plasman u polufinale. Iako Hrvatska više ne odlučuje sama o svojoj sudbini, novi kiks nije dopušten jer Island i Švedska trenutačno imaju povoljniju situaciju u skupini.

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije

Hrvatski reprezentativni golman Dino Slavić svjestan je okolnosti, ali naglašava da momčad mora najprije odraditi svoj dio posla.

- Ne ovisimo sami o sebi, ali na nama je da protiv Slovenije i Mađarske pobijedimo, pa ćemo vidjeti što će se događati kasnije - kazao je za RTL.

Dvoboj sa Slovencima nosi dodatnu težinu jer obje reprezentacije imaju po jedan poraz, i to protiv Švedske. Slavić se složio s procjenom trenera golmana Valtera Matoševića da je riječ o dosad najzahtjevnijem ispitu na prvenstvu.

- Istina, najteža utakmica na Euru. Jedan, možemo reći, balkanski derbi. Slažem se s Valterom da će biti najteža utakmica dosad.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva

Slovenska reprezentacija, unatoč brojnim izostancima, ostavila je snažan dojam na turniru i mnogi je smatraju jednim od ugodnijih iznenađenja. Slavić upozorava da kvaliteta protivnika nije upitna.

 Iznenađenje su prvenstva s obzirom na velik broj izostanaka, ali i dalje su vrhunska ekipa s igračima Barcelone.

Dodatnu priču uoči susreta donosi i slovenski izbornik Uroš Zorman, koji, prema navodima, redovito prati RTL-ovu emisiju Vrijeme je za rukomet te preko Mirze Džombe i Igora Vorija prikuplja informacije o hrvatskoj reprezentaciji. Slavića to ne opterećuje.

- Može on skupljati informacije gdje i kako hoće. Nadam se da ćemo na terenu pokazati da smo bolja momčad - zaključio je.

