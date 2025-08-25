Slavljenička objava Hajduka: 'Znamo tko će častiti ekipu...'

Rano ispadanje iz Europe šokiralo je hajdučki puk i razljutilo pripadnike Torcide koji su nakon pobjede protiv Slaven Belupa gađali igrače bakljama, no cijela situacija nije utjecala na momčad koja fenomenalno igra na početku domaćeg prvenstva. Nakon kikseva Rijeke, Splićani su pokazali u uvodna četiri kola da će biti glavni konkurent Dinamu za naslov prvaka.

Bijeli su u nedjelju lakoćom riješili uvijek neugodno gostovanje u Osijeku. Slavili su 2-0 golovima Marka Livaje, koji je zabio prvi gol ove sezone, i Michelea Šege te domaćina zakucali za dno HNL-a. Imao je Hajduk opet veliku podršku na Opus Areni, kako na gostujućoj tribini, tako i na ostalim dijelovima stadiona, no zbog sramotnog gađanja bakljama nakon posljednje utakmice, igrači ovaj put nisu prišli Torcidi, došli su do centra, zapljeskali im i otišli u svlačionicu.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Očigledan je napredak u igri Hajduka u odnosu na prošlu sezonu. Igra se brže, stvaraju više prilika, a uz to je Gonzalo Garcia uspio oživjeti nekoliko igrača. Izdvajaju se Bamba, Michele Šego, Filip Krovinović i naposljetku Rokas Pukštas.

Američki nogometaš, koji je stagnirao u posljednje dvije godine, igra sjajno na početku sezone. Nije zabio protiv Osijeka, no bio je jedan od najboljih na travnjaku. Isticao se trkom, energijom, čvrstoćom u duelima, bilo ga je svugdje po terenu. Razigravao je, razbijao suparničke napade pa uspio i zaprijetiti opasnim udarcem suparničkom golmanu.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Povratak u Split bio je poseban za njega jer danas slavi 21. rođendan, a klub mu je tom prilikom pripremio posebnu čestitku.

- Znamo 'ko časti ekipu na putu iz Osijeka. Sretan rođendan želimo našem Rokasu Pukštasu - piše u objavi. Nije poznato je li se autobus sa splitskom momčadi zaustavio na nekoj od benzinskih postaja na putu do Splita.

Garcia je uspio podignuti Pukštasa, no na njegovu žalost, mladić iz Stillwatera je pred odlaskom s Poljuda. Za njega je zainteresiran talijanski prvoligaš Venezia...