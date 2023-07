Slavnić održao emotivni govor na sahrani Novosela: 'Mogu reći da se takav više nikad ne rađa'

Foto: PIXSELL

Na zagrebačkom groblju Mirogoj u subotu ujutro brojni su se velikani hrvatskog sporta oprostili od Mirka Novosela, našeg najvećeg košarkaškog trenera koji je u četvrtak ujutro preminuo u 86. godini. Na Mirogoj su došle legende poput Jasmina Repeše, Veljka Mršića, Mateja Mamića i Mateja Skelina, u počasnoj straži stajali su i Aco Petrović te Franjo Arapović, a govore su održali predsjednik HKS-a Nikola Rukavina i Zorak Moka Slavnić, čiji je govor bio vrlo emotivan. Foto: Žarko Basic/PIXSELL - Što reći o ovakvoj gromadi? Očekivao sam pola Zagreba ovdje, drago mi je što je moj Beograd dao puni publicitet Mirkovom odlasku, iako za mene nije otišao, niti će ikada otići. Tko je on, zapravo, iznutra, bio? Na dan utakmice bi me pitao bi me "Moka, šta će večeras biti?", a ja bih mu odgovorio "veselo veče, kao i uvijek". Bio je čovjek koji voli život, suprug, otac i djed. Mogu samo reći da se takav više ne rađa. Mirko, ja se ne rastajem s tobom, dokle god si u mom srcu, ja ću te čuvati - rekao je Slavnić u govoru. Novosel je bio tvorac Cibone koja je 1985. osvojila Kup prvaka. U toj je momčadi okupio sjajnu generaciju predvođenu braćom Petrović, Nakićem, Čuturom, Knegom, Ušićem. U košarkašku Kuću slavnih primili su ga 2007., a u Fibinu tri godine poslije. Hrvatsku košarkašku reprezentaciju vodio je do bronce na Eurobasketu 1993. u Njemačkoj, a jedan je od najzaslužnijih ljudi što je Draženova generacija mogla nastupiti na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992., gdje ju je u finalu zaustavio američki 'dream team'.