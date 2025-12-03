Sletjele milijunske ponude za Pukštasa?! Oglasio se Hajduk Authentic: Taj iznos nije točan

Bliži se zimski prijelazni rok te su sve glasnije priče o igračima HNL-a. Jedan od najzanimljivijih na zimskoj tržnici je Hajdukov Rokas Pukštas, za kojeg su se klubovi otimali i na ljeto, ali je ostao pod Marjanom. Sada je ipak veća šansa da napusti hrvatski nogomet jer su na stol Hajduku stigle ponude koje će biti teško odbiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, kako piše Germanijak, za Pukštasa su stigle dvije ponude, jedna iz Serie A, a druga iz Bundeslige. Najveća je ponuda, piše isti izvor, od osam milijuna eura od jednog od klubova iz spomenutih liga. Ipak, sličnu ponudu imao je Hajduk i prije 15 mjeseci kada je Parma za njega nudila 5,5 milijuna eura koji bi uz bonuse mogli narasti do sedam. Pukštas je tada ostao u Hajduku jer je nadzorni odbor to odbio, a o tom poslu je pregovarao tadašnji sportski direktor "bilih", Nikola Kalinić.

- Do Parme sam došao preko svojih veza. Od Parme je došla ponuda za Pukštasa od sedam milijuna eura, ali ju je nadzorni odbor odbio očekujući deset milijuna. Najviše bih volio da naši igrači imaju visoku cijenu, ali nemaju. Ne igramo Europu, Pukštas nije u reprezentaciji i slabije je igrao u drugom dijelu prošle sezone - rekao je tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić u rujnu prošle godine, nekoliko dana nakon što su mu uručili otkaz u klubu.

Ponuda od osam milijuna eura nije najveća koju je Hajduk dobio za Pukštasa jer je Lukša Jakobušić javno izjavio da bi, da je ostao u Hajduku, Amerikanca prodao za 12 milijuna eura, no ni to se nije dogodilo. Hajduk je demantirao informaciju da bi novac od Pukštasa iskoristio za pokrivanje kredita od 10 milijuna eura kojeg mu je dao Grad Split te je naglasio da mu Grad nije dao nikakav kredit te da iznos nije 10 milijuna eura. Također, iz kluba su nam poručili kako interesa za Pukštasa ima, ali da se ne radi o tolikoj cifri.

Pukštas je za Hajduk odigrao 113 utakmica, zabio 17 golova i šest puta asistirao. Ove sezone je jako bitan u Igri Hajduka te je odigrao 13 utakmica i zabio četiri gola. Ostaje za vidjeti hoće li se realizirati transfer i za koliko, ali za to ćemo morati čekati otvaranje zimskog prijelaznog roka.

Što je Hajduk Authentic?

To je projekt kojeg je splitski klub, ponukan određenim situacijama u prošlosti, predstavio prošle godine kako bi reagirao na dezinformacije u javnom prostoru koje štete imidžu kluba, a prva objava im je bila vezana uz demantij članka talijanskog Il Posta da je trener Gennaro Gattuso mjesecima radio bez plaće.

- HNK Hajduk Split pokrenuo je projekt Hajduk Authentic s ciljem edukacije djelatnika i hajdučke javnosti te reakcije na dezinformacije i lažne vijesti koje se često potenciraju u javnom prostoru, a nanose direktnu štetu ugledu i reputaciji kluba. U današnjem vremenu, informacije, podaci i sadržaj dijele se velikom brzinom. Zbog sve veće količine i dostupnosti sadržaja, čitateljima je otežan proces analize i provjere točnosti informacija, a dezinformacije i lažne vijesti sve su veći društveni problem - objavio je Hajduk po pokretanju ovog projekta.