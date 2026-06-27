Slomio ključnu kost: Pino propušta ostatak Mundijala

Španjolska nogometna reprezentacija je u zadnjem kolu skupine H Svjetskog prvenstva pobijedila Urugvaj 1-0 i izborila prvo mjesto u skupini. Međutim, pobjedu skupo platila.

Krilni napadač Yeremy Pino ozlijedio je lijevu ključnu kost u 87. minuti nakon pada na travnjak. Nekoliko je minuta ostao ležati, a potom se vratio u igru unatoč velikoj boli jer Luis de la Fuente više nije imao pravo na izmjene. Pino je do kraja utakmice uglavnom ostao izoliran u napadu, dok je Ferran Torres preuzeo veću ulogu na krilu. Španjolski izbornik nakon susreta nije skrivao zabrinutost.

Pino će nakon povratka španjolske reprezentacije u bazu u Chattanoogi obaviti dodatne preglede. Potvrdi li se prijelom ključne kosti, vrlo vjerojatno neće moći nastaviti nastup na Svjetskom prvenstvu.