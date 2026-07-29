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BRAZILSKA LIGA

Krvničkim prekršajem ozlijedio je suparnika, a sad ga je dočekala neočekivana kazna...

Piše HINA,
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Krvničkim prekršajem ozlijedio je suparnika, a sad ga je dočekala neočekivana kazna...
Foto: Diego Vara
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U susretu Internacionala i Cruzeira igranom prošle srijede Pec je u svom debiju za novi klub zadobio lom potkoljenice

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Branič brazilskog nogometnog prvoligaša Internacionala Victor Gabriel kažnjen je zabranom nastupa od maksimalno šest mjeseci ili sve dok se igrač kojega je ozlijedio, napadač Cruzeira Gabriel Pec ne oporavi od loma noge kojega je zadobio nakon grubog prekršaja, odlučio je Brazilski visoki sportski sud.

U susretu Internacionala i Cruzeira igranom prošle srijede Pec je u svom debiju za novi klub zadobio lom potkoljenice nakon neopreznog starta Victora Gabriela.

Brasileiro Championship - Internacional v Cruzeiro
Foto: Diego Vara

- Počinitelj prekršaja ostaje suspendiran sve dok se ozlijeđeni igrač ne vrati treninzima uz maksimalno razdoblje od 180 dana - stoji u obrazloženju odluke. Victor Gabriel izrazio je žaljenje zbog svog prekršaja.

- Radilo se o nesretnom incidentu. Ispričao sam se i ponudio pomoć. Zamolio sam ga za oprost, a jedino što sada mogu jest moliti se za njega - pokajao se Gabriel.

Brasileiro Championship - Internacional v Cruzeiro
Foto: Diego Vara

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