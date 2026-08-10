Slomljeni Messi stigao na tatin sprovod. I navijači se opraštaju

Lionel Messi vratio se u Argentinu kako bi se oprostio od čovjeka koji je odigrao jednu od najvažnijih uloga u njegovu životu i nogometnom putu. Njegov otac Jorge Messi preminuo je u 68. godini nakon teške bolesti, a posljednji ispraćaj održan je u uskom krugu obitelji i prijatelja.

Jorge Messi pokopan je na groblju El Prado u Pérezu, gradu u blizini Rosarija. Ispred groblja okupili su se i brojni navijači koji su željeli izraziti sućut obitelji, ostavljajući cvijeće i poruke podrške.

Lionel Messi u Argentinu je stigao privatnim zrakoplovom iz Miamija, zajedno sa suprugom Antonellom Roccuzzo i djecom. Među ljudima koji su došli odati počast njegovu ocu bili su i pojedini članovi argentinske reprezentacije.

Jorge Messi nije bio samo otac nogometne superzvijezde, već i njegov prvi trener te čovjek koji je godinama vodio njegovu karijeru. Lionelove prve nogometne korake pratio je u klubu Grandoli, a kasnije je preuzeo ulogu njegova agenta i sudjelovao u ključnim poslovnim odlukama tijekom karijere u Barceloni, PSG-u i Inter Miamiju.

Jedna od najvažnijih odluka u cijeloj priči dogodila se 2000. godine. Jorge je tada napustio posao u argentinskoj čeličani i zajedno s 13-godišnjim Lionelom otišao u Španjolsku. Cilj je bio omogućiti sinu nastavak liječenja, ali i otvoriti mu vrata nogometnog razvoja u Barceloninoj akademiji. Taj je potez u konačnici postao jedan od ključnih trenutaka Messijeva puta prema svjetskom vrhu.

Smrt Jorgea Messija odjeknula je i u argentinskom nogometu. Argentinski nogometni savez odlučio je na svim utakmicama u zemlji odati počast minutom šutnje, dok su poruke sućuti obitelji stigle iz brojnih dijelova nogometnog svijeta.