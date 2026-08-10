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Slomljeni Messi stigao na tatin sprovod. I navijači se opraštaju

Piše Jakov Drobnjak,
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Slomljeni Messi stigao na tatin sprovod. I navijači se opraštaju
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Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
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Messi se u suzama oprostio od oca Jorgea, čovjeka koji mu je otvorio put do vrha nogometa. Argentinu je preplavila tuga, a navijači i savez odali su počast

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Lionel Messi vratio se u Argentinu kako bi se oprostio od čovjeka koji je odigrao jednu od najvažnijih uloga u njegovu životu i nogometnom putu. Njegov otac Jorge Messi preminuo je u 68. godini nakon teške bolesti, a posljednji ispraćaj održan je u uskom krugu obitelji i prijatelja.

Jorge Messi, father of soccer star Lionel Messi, died in Argentina Jorge Messi, father of soccer star Lionel Messi, died in Argentina Jorge Messi, father of soccer star Lionel Messi, died in Argentina
18
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Jorge Messi pokopan je na groblju El Prado u Pérezu, gradu u blizini Rosarija. Ispred groblja okupili su se i brojni navijači koji su željeli izraziti sućut obitelji, ostavljajući cvijeće i poruke podrške.

Lionel Messi u Argentinu je stigao privatnim zrakoplovom iz Miamija, zajedno sa suprugom Antonellom Roccuzzo i djecom. Među ljudima koji su došli odati počast njegovu ocu bili su i pojedini članovi argentinske reprezentacije.

Jorge Messi nije bio samo otac nogometne superzvijezde, već i njegov prvi trener te čovjek koji je godinama vodio njegovu karijeru. Lionelove prve nogometne korake pratio je u klubu Grandoli, a kasnije je preuzeo ulogu njegova agenta i sudjelovao u ključnim poslovnim odlukama tijekom karijere u Barceloni, PSG-u i Inter Miamiju.

Jedna od najvažnijih odluka u cijeloj priči dogodila se 2000. godine. Jorge je tada napustio posao u argentinskoj čeličani i zajedno s 13-godišnjim Lionelom otišao u Španjolsku. Cilj je bio omogućiti sinu nastavak liječenja, ali i otvoriti mu vrata nogometnog razvoja u Barceloninoj akademiji. Taj je potez u konačnici postao jedan od ključnih trenutaka Messijeva puta prema svjetskom vrhu.

Smrt Jorgea Messija odjeknula je i u argentinskom nogometu. Argentinski nogometni savez odlučio je na svim utakmicama u zemlji odati počast minutom šutnje, dok su poruke sućuti obitelji stigle iz brojnih dijelova nogometnog svijeta.

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