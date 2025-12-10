Obavijesti

Sport

Komentari 0
NE STIŠAVA SE BURA

Slot nakon pobjede: Opet su sva pitanja o Salahu. Zna li on uopće da je napravio grešku?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Slot nakon pobjede: Opet su sva pitanja o Salahu. Zna li on uopće da je napravio grešku?
Foto: Andrew Boyers

Svi prave greške u životu, ali zna li igrač da je napravio grešku? Je li inicijativa treba krenuti od njega ili od mene? To je drugo pitanje, kazao je trener Liverpoola

Liverpool je ostvario vrlo važnu pobjedu u Ligi prvaka, no engleske medije i dalje najviše zanima situacija s Mohamedom Salahom. Klub sa sjevera Engleske slavio je u Milanu protiv Intera 1-0 i time napravio velik korak prema plasmanu među osam najboljih u Ligi prvaka. Dok se Talijani, sasvim očekivano, bave dosuđenim penalom u 88. minuti, engleski novinari nastavljaju raspravu o Salahovu izostanku iz momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Lovren zove Salaha 02:30
Lovren zove Salaha | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Takav interes im je logičan, a toga je svjestan i trener Liverpoola Arne Slot.

- Trebali bismo govoriti o tome što smo ovdje večeras napravili, ali potpuno razumijem da će i u petak, na konferenciji za medije (uoči utakmice protiv Brightona u subotu), sva pitanja biti o Mou - rekao je nizozemski trener.

Premier League - Leeds United v Liverpool
Foto: Andrew Boyers

Slot se ponovno osvrnuo na Salaha, vraćajući se na raniju utakmicu i razočaravajući remi protiv Leedsa, u kojoj je Liverpool vodio 2-0 i 3-2, ali je u 96. minuti primio pogodak za 3-3.

- Razdvajam te stvari. Igračima je bilo zaista teško kada su primili gol u posljednjem trenutku protiv Leedsa. Zaista je to bilo teško prihvatiti. Već je to bilo emotivno, a i ono što se poslije desilo bilo je emotivno. Na raspolaganju je bilo samo 13 igrača koji su imali iskustvo u Premier ligi ili Ligi prvaka. Primiš gol, a onda se mnogo toga kaže. Normalno, to utječe i na igrače jer je Salah bio toliko utjecajan za klub i ekipu, tako da nikada nije lijepo kada se nešto takvo dogodi tvojim suigračima.

ŠESTO KOLO LIGE PRVAKA Večer preokreta u Ligi prvaka! Liverpoolu sudar titana, stoper heroj Barce, Perišić asistirao
Večer preokreta u Ligi prvaka! Liverpoolu sudar titana, stoper heroj Barce, Perišić asistirao

Slot je pokušao razumjeti Salahovu reakciju nakon tog dvoboja, ali sada očekuje drukčiji pristup.

- Svi prave greške u životu, ali zna li igrač da je napravio grešku? Je li inicijativa treba krenuti od njega ili od mene? To je drugo pitanje.

Premier League - Leeds United v Liverpool
Foto: Andrew Boyers

Kao primjer naveo je Ibrahima Konatea, čije su pogreške protiv Leedsa uvelike pridonijele gubitku pobjede.

- Ibu Konate je imao neke teške trenutke u posljednje vrijeme, ali je odigrao izvanrednu utakmicu protiv Intera.

Salah je sada na potezu, a potpuno je jasno da će i sljedećih dana u Liverpoolu biti vrlo zanimljivo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
Večer preokreta u Ligi prvaka! Liverpoolu sudar titana, stoper heroj Barce, Perišić asistirao
ŠESTO KOLO LIGE PRVAKA

Večer preokreta u Ligi prvaka! Liverpoolu sudar titana, stoper heroj Barce, Perišić asistirao

U utorak navečer vidjeli smo čak četiri preokreta u Ligi prvaka! Barca je gubila pa pobijedila Eintracht, Marseille je 'okrenuo' belgijski USG, a Atletico se 'izvukao' kod PSV-a. A Chelsea je poveo i izgubio od Atalante
DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!
DAO JE RIJEČ

DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!

Kao što su prva pisala 24sata, hrvatska reprezentativna 'jedinica' sve je dogovorila s Dinamom, odnosno dala riječ Zvonimiru Bobanu da će se vratiti u klub u kojem je bio kapetan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025