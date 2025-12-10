Slot nakon pobjede: Opet su sva pitanja o Salahu. Zna li on uopće da je napravio grešku?

Liverpool je ostvario vrlo važnu pobjedu u Ligi prvaka, no engleske medije i dalje najviše zanima situacija s Mohamedom Salahom. Klub sa sjevera Engleske slavio je u Milanu protiv Intera 1-0 i time napravio velik korak prema plasmanu među osam najboljih u Ligi prvaka. Dok se Talijani, sasvim očekivano, bave dosuđenim penalom u 88. minuti, engleski novinari nastavljaju raspravu o Salahovu izostanku iz momčadi.

Pokretanje videa... 02:30 Lovren zove Salaha | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Takav interes im je logičan, a toga je svjestan i trener Liverpoola Arne Slot.

- Trebali bismo govoriti o tome što smo ovdje večeras napravili, ali potpuno razumijem da će i u petak, na konferenciji za medije (uoči utakmice protiv Brightona u subotu), sva pitanja biti o Mou - rekao je nizozemski trener.

Foto: Andrew Boyers

Slot se ponovno osvrnuo na Salaha, vraćajući se na raniju utakmicu i razočaravajući remi protiv Leedsa, u kojoj je Liverpool vodio 2-0 i 3-2, ali je u 96. minuti primio pogodak za 3-3.

- Razdvajam te stvari. Igračima je bilo zaista teško kada su primili gol u posljednjem trenutku protiv Leedsa. Zaista je to bilo teško prihvatiti. Već je to bilo emotivno, a i ono što se poslije desilo bilo je emotivno. Na raspolaganju je bilo samo 13 igrača koji su imali iskustvo u Premier ligi ili Ligi prvaka. Primiš gol, a onda se mnogo toga kaže. Normalno, to utječe i na igrače jer je Salah bio toliko utjecajan za klub i ekipu, tako da nikada nije lijepo kada se nešto takvo dogodi tvojim suigračima.

Slot je pokušao razumjeti Salahovu reakciju nakon tog dvoboja, ali sada očekuje drukčiji pristup.

- Svi prave greške u životu, ali zna li igrač da je napravio grešku? Je li inicijativa treba krenuti od njega ili od mene? To je drugo pitanje.

Foto: Andrew Boyers

Kao primjer naveo je Ibrahima Konatea, čije su pogreške protiv Leedsa uvelike pridonijele gubitku pobjede.

- Ibu Konate je imao neke teške trenutke u posljednje vrijeme, ali je odigrao izvanrednu utakmicu protiv Intera.

Salah je sada na potezu, a potpuno je jasno da će i sljedećih dana u Liverpoolu biti vrlo zanimljivo.