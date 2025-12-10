Svi prave greške u životu, ali zna li igrač da je napravio grešku? Je li inicijativa treba krenuti od njega ili od mene? To je drugo pitanje, kazao je trener Liverpoola
Slot nakon pobjede: Opet su sva pitanja o Salahu. Zna li on uopće da je napravio grešku?
Liverpool je ostvario vrlo važnu pobjedu u Ligi prvaka, no engleske medije i dalje najviše zanima situacija s Mohamedom Salahom. Klub sa sjevera Engleske slavio je u Milanu protiv Intera 1-0 i time napravio velik korak prema plasmanu među osam najboljih u Ligi prvaka. Dok se Talijani, sasvim očekivano, bave dosuđenim penalom u 88. minuti, engleski novinari nastavljaju raspravu o Salahovu izostanku iz momčadi.
Takav interes im je logičan, a toga je svjestan i trener Liverpoola Arne Slot.
- Trebali bismo govoriti o tome što smo ovdje večeras napravili, ali potpuno razumijem da će i u petak, na konferenciji za medije (uoči utakmice protiv Brightona u subotu), sva pitanja biti o Mou - rekao je nizozemski trener.
Slot se ponovno osvrnuo na Salaha, vraćajući se na raniju utakmicu i razočaravajući remi protiv Leedsa, u kojoj je Liverpool vodio 2-0 i 3-2, ali je u 96. minuti primio pogodak za 3-3.
- Razdvajam te stvari. Igračima je bilo zaista teško kada su primili gol u posljednjem trenutku protiv Leedsa. Zaista je to bilo teško prihvatiti. Već je to bilo emotivno, a i ono što se poslije desilo bilo je emotivno. Na raspolaganju je bilo samo 13 igrača koji su imali iskustvo u Premier ligi ili Ligi prvaka. Primiš gol, a onda se mnogo toga kaže. Normalno, to utječe i na igrače jer je Salah bio toliko utjecajan za klub i ekipu, tako da nikada nije lijepo kada se nešto takvo dogodi tvojim suigračima.
Slot je pokušao razumjeti Salahovu reakciju nakon tog dvoboja, ali sada očekuje drukčiji pristup.
- Svi prave greške u životu, ali zna li igrač da je napravio grešku? Je li inicijativa treba krenuti od njega ili od mene? To je drugo pitanje.
Kao primjer naveo je Ibrahima Konatea, čije su pogreške protiv Leedsa uvelike pridonijele gubitku pobjede.
- Ibu Konate je imao neke teške trenutke u posljednje vrijeme, ali je odigrao izvanrednu utakmicu protiv Intera.
Salah je sada na potezu, a potpuno je jasno da će i sljedećih dana u Liverpoolu biti vrlo zanimljivo.
