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NEVJEROJATNA GREŠKA

VIDEO Je li ovo najluđi penal ikad? Pogledajte kako se klub iz BiH osramotio u Europi!

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Je li ovo najluđi penal ikad? Pogledajte kako se klub iz BiH osramotio u Europi!
Foto: X/screenshot
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Do kraja su Salčin s jedne i Gruber s druge strane imali pokušaje, ali rezultat se nije mijenjao. Velež će sedam dana kasnije u Zenici pokušati nadoknaditi zaostatak

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Na utakmici 2. pretkola Konferencijske lige, odigranoj u Dunajskoj Stredi, domaći je DAC u bizarnom završetku slavio protiv mostarskog Veleža s 1-0. Prvu ozbiljniju priliku imali su gosti već u 15. minuti, kada je Stojanović ubacio loptu u kazneni prostor, no Mešić je jedva promašio loptu. U 33. minuti pokušao je Ramadan, ali je golman Ribić bio na pravome mjestu. Još je Ouro s poludistance u prvom dijelu zaprijetio, no lopta je završila pokraj gola.

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U nastavku su Slovaci pritisnuli, Kabić je u 47. minuti pucao iznad gola, a dvije minute kasnije Gueye je testirao Ribića, koji je opet obranio. Ključni trenutak dogodio se u 59. minuti. Ribić je iz auta dodao loptu Omeroviću, no ovaj se zbunio te je loptu uhvatio rukama. Austrijski sudac Stefan Ebner odmah je pokazao na bijelu točku, unatoč burnim protestima Veležovih igrača. Kaznu je hladnokrvno izveo Giorgi Gagua i donio vodstvo DAC-u.

Bizaran penal i gol pogledajte OVDJE.

Do kraja su Salčin s jedne i Gruber s druge strane imali pokušaje, ali rezultat se nije mijenjao. Velež će sedam dana kasnije u Zenici pokušati nadoknaditi zaostatak.

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