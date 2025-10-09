U Fleku, legendarnoj praškoj pivnici, susreli smo mnoštvo hrvatskih navijača, a među njima i sedamdesetogodišnjeg Jozefa Pažmu, istinskog zaljubljenika u hrvatsku nogometnu reprezentaciju
Slovak hrvatskih korijena: Prodao sam obiteljsku grobnicu da mogu na utakmice 'vatrenih'
Hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom Zlatka Dalića postala je brend, simbol, emocija... Toliki brend da tisuće navijača s radošću i ponosom prate 'vatrene' gdje god zaigraju. Nije stoga ni čudo što je Prag u četvrtak vrvio hrvatskim bojama. Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo pretvorila se u pravi mali festival crveno-bijelih kockica na obalama Vltave.
