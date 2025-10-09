Obavijesti

Sport

Komentari 25
REPORTAŽA IZ PRAGA PLUS+

Slovak hrvatskih korijena: Prodao sam obiteljsku grobnicu da mogu na utakmice 'vatrenih'

Piše Iz Praga: Mato Galić, Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Slovak hrvatskih korijena: Prodao sam obiteljsku grobnicu da mogu na utakmice 'vatrenih'
Prag: Restoran U Fleku gdje je osnovan Hajduk 1911 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Fleku, legendarnoj praškoj pivnici, susreli smo mnoštvo hrvatskih navijača, a među njima i sedamdesetogodišnjeg Jozefa Pažmu, istinskog zaljubljenika u hrvatsku nogometnu reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom Zlatka Dalića postala je brend, simbol, emocija... Toliki brend da tisuće navijača s radošću i ponosom prate 'vatrene' gdje god zaigraju. Nije stoga ni čudo što je Prag u četvrtak vrvio hrvatskim bojama. Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo pretvorila se u pravi mali festival crveno-bijelih kockica na obalama Vltave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Mi smo rođaci i susjedi, skupa smo išli u školu, odjenuli dres Hajduka, a sad i reprezentacije!

Ivan Katić i Ante Kavelj odrasli su u splitskom kvartu Visoka, išli su skupa u razred, ministrirali, skupa su se igrali i trenirali, maštali da će jednom zaigrati za seniore Hajduka. Sada igraju za U-21 reprezentaciju
Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
IDEMO PO POBJEDU!

Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska

Naši reprezentativci u četvrtak od 20.45 sati u Pragu igraju utakmicu 5. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnik nam je Češka, najveći konkurent za prvo mjesto u skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025