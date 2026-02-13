Slovaka uhitili nakon 16 godina u bijegu! Htio je gledati hokej...

Slovačka hokejaška reprezentacija pobijedila je Finsku 4-1 na Zimskim olimpijskim igrama, ali priča dana jest jedan navijač koji će dan pamtiti do kraja života.

Naime, Slovaka je policija uhitila uoči utakmice na Igrama. Radi se o 44-godišnjaku koji je bio na popisu traženih osoba od talijanske policije zbog niza krađa po trgovinama 2010. godine. Nakon izdanog naloga za uhićenje, pobjegao je iz Italije. Ipak, pojavio se ponovno na "čizmi" kad je trebao gledati svoju reprezentaciju protiv Finske.

Policija ga je navodno pronašla nakon što se prijavio u pansion izvan Milana prije utakmice. Nakon uhićenja su ga prebacili u zatvor u San Vittoreu. Morat će izvršiti kaznu od 11 mjeseci i sedam dana zbog krađa, izvijestio je Reuters.

Slovačka je iznenađujuće pobijedila Finsku 4-1, a na ove Igre su stigli nakon osvajanja bronce u Pekingu 2022.