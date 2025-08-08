Slovenci izveli senzaciju. Zabili pet komada momčadi od 71 mil. eura, briljirao bivši hajdukovac

Slovenski klubovi posljednjih godina imaju fenomenalne rezultate u europskim natjecanjima. Celje je prošle sezone senzacionalno doguralo do četvrtfinala Konferencijske lige gdje su tijesno ispali od Fiorentine, a s fantastičnim rezultatima nastavili su i u novoj sezoni.

Momčad Alberta Riere, bivšeg igrača Liverpoola, deklasirala je Lugano (5-0) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Slovenci su odigrali senzacionalnu utakmicu protiv momčadi vrijedne čak 71 milijuna eura, dok je njih Transfermarkt procijenio na tek devet milijuna eura.

Foto: IVC

Sturm, Zabukovnik i Kvesić zabijali su Švicarcima, a sjajan je bio bivši igrač Hajduka Franko Kovačević koji je zabio dva gola, oba iz penala.

Već nakon sat vremena igre bilo je 3-0 za goste i tribine stadiona u Thunu počele su se rasipati. Nisu znali domaćini što ih je snašlo, odnio ih je slovenski uragan.

Uzvrat se igra 14. kolovoza u Sloveniji, ali Luganu će trebati čudo da nadoknadi ovaj zaostatak.