Obavijesti

Sport

Komentari 8
BLISTAJU U EUROPI

Slovenci izveli senzaciju. Zabili pet komada momčadi od 71 mil. eura, briljirao bivši hajdukovac

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Slovenci izveli senzaciju. Zabili pet komada momčadi od 71 mil. eura, briljirao bivši hajdukovac
Foto: IVC

Momčad Alberta Riere, bivšeg igrača Liverpoola, deklasirala je Lugano (5-0) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige

Slovenski klubovi posljednjih godina imaju fenomenalne rezultate u europskim natjecanjima. Celje je prošle sezone senzacionalno doguralo do četvrtfinala Konferencijske lige gdje su tijesno ispali od Fiorentine, a s fantastičnim rezultatima nastavili su i u novoj sezoni. 

Momčad Alberta Riere, bivšeg igrača Liverpoola, deklasirala je Lugano (5-0) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Slovenci su odigrali senzacionalnu utakmicu protiv momčadi vrijedne čak 71 milijuna eura, dok je njih Transfermarkt procijenio na tek devet milijuna eura. 

Split: Hajduk i Rudeš susreli se u 24. kolu HR Prve lige
Foto: IVC

Sturm, Zabukovnik i Kvesić zabijali su Švicarcima, a sjajan je bio bivši igrač Hajduka Franko Kovačević koji je zabio dva gola, oba iz penala. 

Već nakon sat vremena igre bilo je 3-0 za goste i tribine stadiona u Thunu počele su se rasipati. Nisu znali domaćini što ih je snašlo, odnio ih je slovenski uragan.

Uzvrat se igra 14. kolovoza u Sloveniji, ali Luganu će trebati čudo da nadoknadi ovaj zaostatak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO HNL transferi: Varaždin doveo bivšeg hajdukovca i raskinuo ugovor s veznjakom
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Varaždin doveo bivšeg hajdukovca i raskinuo ugovor s veznjakom

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Tudor ostao bez napadača, najskuplje pojačanje Cityja odlazi iz kluba?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Tudor ostao bez napadača, najskuplje pojačanje Cityja odlazi iz kluba?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe
3. PRETKOLO KL-A

Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe

HAJDUK - DINAMO CITY 2-1 'Bili' su na krilima sjajno raspoloženog Abdoulija Sanyanga Bambe kompletirali preokret na Poljudu i s golom viška idu na uzvrat u Albaniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025