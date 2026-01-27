Slovenci nabrijani na Hrvatsku: 'Dobit će srce, a naše je veliko!'

Uoči prvog od dva ključna sraza za polufinale Europskog prvenstva, slovenski mediji i javnost s velikim optimizmom, ali i dozom opreza, najavljuju susjedski derbi protiv Hrvatske. Iako su na turnir stigli desetkovani ozljedama i otkazima čak sedam ključnih igrača, izabranici Uroša Zormana postali su jedno od najugodnijih iznenađenja prvenstva te u utakmicu odluke ulaze s ogromnim samopouzdanjem.

Sudbina u vlastitim rukama

Situacija u skupini II u Malmöu je krajnje napeta. Četiri reprezentacije, Švedska, Island, Slovenija i Hrvatska, poravnate su s po četiri boda, a borba za polufinale u danskom Herningu je potpuno otvorena. Ipak, slovenski mediji, poput portala Delo, ističu ključnu prednost svoje reprezentacije: za razliku od Hrvatske, koja ovisi i o drugim rezultatima, Slovenija drži sudbinu u svojim rukama. Dvije pobjede, protiv Hrvatske i potom Islanda, sigurno ih vode među četiri najbolje momčadi.

Poruka iz slovenskog tabora je jasna - kalkulacije su stvar prošlosti.

​-‌ Razgovarali smo o tome kako smo u prošlosti znali imati sreće s kalkulacijama, ali ovdje toga neće biti. Pred nama su dva finala prije finala. Pobijedili smo Mađarsku, sada je na redu drugo finale i s takvim mentalitetom ulazimo u utakmicu - poručio je pivot Kristjan Horžen.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zormanovi 'pitbulovi' bez respekta

Izbornik Uroš Zorman ponosan je na karakter koji pokazuje njegova oslabljena momčad, a čini se da su se igrači "zarazili njegovim egom i da će se Hrvata lotiti kao bijesni psi", slikovito opisuje jedan slovenski medij. Zorman ne krije emocije kada govori o svojim igračima.

​-‌ Lako je biti trener ovakve ekipe. Ponosan sam na dečke. Svaku utakmicu moramo, kako da kažem, rastrgati se do zadnjeg atoma snage da dođemo do uspjeha. To su dečki koji na terenu ostavljaju srce - izjavio je Zorman nakon pobjede protiv Mađarske.

Taj borbeni duh prenio se i na igrače, koji s velikim nabojem očekuju dvoboj s Hrvatskom. O pobjedniku će, prema riječima Domena Tajnika, odlučiti nematerijalne stvari.

​-‌ O toj utakmici nema smisla trošiti riječi. Svi znamo što donosi. To je balkanski derbi koji može odlučiti o polufinalistu. Više od toga ne postoji. Pobijedit će srce, a naše je veliko! - samouvjereno je najavio Tajnik.

Dodatno ohrabrenje za Slovence je i povratak Matica Suholežnika. Pivot koji je odslužio kaznu od dvije utakmice bit će važno pojačanje u obrani i donijeti dodatnu čvrstinu pred vlastitim golom. Utakmice s južnim susjedima za Slovence su "uvijek više od sporta", a ulog nikada nije bio veći. Sraz koji bi poraženog praktički izbacio iz utrke za medalje igra se od 18 sati u Malmö Areni.