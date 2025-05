Slovenci objavili da Olimpija kreće po Modrića, brzo je stigla reakcija: Može kupiti cijelu ligu

Nakon 13 godina ispunjenih trofejima i nogometnom čarolijom, era Luke Modrića u Real Madriduprimiče se kraju. Odlazak kapetana hrvatske reprezentacije i jednog od najvećih veznjaka svoje generacije iz "kraljevskog kluba" otvorio je Pandorinu kutiju nagađanja o njegovoj sljedećoj destinaciji. Dok se kao realne opcije spominju unosne ponude iz američkog MLS-a te mogući ostanak u vrhu europskog nogometa, iz susjedne Slovenije stigle su vijesti koje su na trenutak zagolicale maštu tamošnje nogometne javnosti.

Modrićev ugovor s Realom, prema klauzuli, istječe tek sredinom srpnja, nakon što kapetanski povede momčad na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u. Upravo bi taj turnir mogao poslužiti klubovima iz MLS-a kao platforma za konkretizaciju ponuda, a boravak u SAD-u mogao bi biti logistički povoljan za Modrićeve pripreme za Mundijal 2026.

Pokretanje videa... 04:54 Zlatko Dalić dao izjavu za medije nakon utakmice Real Madrida | Video: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Olimpija brzo ugasila vatru

Usred tih globalnih špekulacija, slovenski Sportklub lansirao je informaciju koja je odjeknula regijom: aktualni slovenski prvak Olimpija navodno je kontaktirao tabor Luke Modrića. Nakon osvajanja nacionalnog prvenstva, ambicije "zmajčeka" su porasle, a direktor Igor Barišić najavljivao je "bum" i povećanje proračuna s ciljem senzacionalnog plasmana u Ligu prvaka. Dovesti igrača Modrićevog kalibra bio bi potez koji bi nadmašio sva očekivanja.

Prema navodima, svjesni da financijski ne mogu parirati drugim ponudama, čelnici Olimpije pokušali su igrati na kartu Ljubljane kao mirnog grada u blizini Hrvatske, nudeći Modriću ulogu vođe ambicioznog projekta. Nije ovo prvi put da se slovenski klubovi povezuju s Modrićem, prošle godine spominjao se interes Celja.

Međutim priča o Modrićevom dolasku u Stožice brzo je dobila epilog. Predsjednik Olimpije Adam Delius oštro je demantirao bilo kakav kontakt.

- Olimpija nije megalomanski klub. S obzirom na to kakva je legenda Luka Modrić, koji je uz to i izuzetno bogat čovjek te bi si mogao kupiti cijelu slovensku ligu, on nikada neće igrati za slovenski klub - poručio je Delius, nazvavši glasine "prvoaprilskom šalom".

Foto: REUTERS/PIXSELL

Čak je i sam Sportklub priznao da su šanse za takav transfer minimalne, gotovo zanemarive, te da je odgovor iz Modrićevog tabora bio očekivano neohrabrujući za slovenske prvake. Ponuda na stolu hrvatskog kapetana je mnogo, a one iz Saudijske Arabije i MLS-a financijski su neusporedivo izdašnije.

Budućnost u elitnim ligama ili novi kontinent?

Dok slovenski snovi ostaju tek na razini medijskih napisa, Modrićeva budućnost i dalje je predmet intenzivnih rasprava. Njegova želja da ostane na najvišoj natjecateljskoj razini, potvrđena izjavama Dalića i Mijatovića, sugerira da bi prioritet mogli imati klubovi iz najjačih europskih liga. Inter se ranije spominjao kao moguća opcija za još jedan pohod na Ligu prvaka, no konkretnih pomaka nema.

Odlazak Modrića iz Reala znači i da legendarna "desetka" postaje slobodna, a nagađa se da će pripasti Kylianu Mbappéu. Za Luku, pak, ljeto će biti ključno za donošenje odluke koja će zasigurno privući veliku pažnju nogometnog svijeta. Iako se ponude iz Slovenije čine nerealnima, sama činjenica da se o njima uopće raspravlja svjedoči o statusu koji Luka Modrić uživa.