Senzacija: Portugalci su srušili Karabatića i društvo na Euru!

Francuzi su u Trondheimu imali naoko idealnog protivnika za zagrijavanje na rukometnom Euru, Portugalce koji na europskim prvenstvima nisu bili od 2006. godine. Ali stvari na parketu baš i nisu tako izgledale. Štoviše, Portugal je priredio prvorazrednu senzaciju i pobijedio 28-25 u skupini D, u kojoj su još Norveška i Bosna i Hercegovina.

Nisu izabranici Didiera Dinarta imali problema protiv autsajdera u uvodu, odvojili su se na 6-3 nakon prvih desetak minuta utakmice, no već u 16. su Portugalci došli na samo gol zaostatka i držali se u igri, a onda su serijom 5-0 došli u vodstvo 12-9! Do poluvremena su ipak Francuzi uspjeli smanjiti na 12-11.

U nastavku - teška bitka gol na gol. Nakon osam minuta Francuzi su se nekako vratili u vodstvo, vukli su Melvyn Richardson i Dika Mem, no Portugalci su opet došli u vodstvo te se golom golmana Alfreda Quintane s gola na gol odlijepili na dva gola prednosti u 45. minuti, a u 49. i na velikih 22-19 golom Alexisa Borgesa!

Kao da su već namirisali veliki skalp, Portugalci su se potom malo ispuhali pa ispustili vodstvo brzom serijom Francuza 3-0 na ulasku u posljednjih osam minuta, ali Portugal je opet dodao gas i završio s tri gola prednosti. Povratak na europska prvenstva kakav su samo mogli sanjati...

Fantastičan je bio Diogo Branquinho s učinkom 5/5, Andre Gomes zabio je četiri, kao i Joao Miguel Ferraz. Golman Alfredo Quintana ubilježio je devet obrana, lijepih 31 posto. Kod blijedih Francuza najbolji je bio Dika Mem s učinkom 5/9, Nikola Karabatić zabio je četiri iz pet kokušaja, a golmani Vincent Gerrard i Yann Genty ukupno su imali samo sedam obrana.

Foto: TT NEWS AGENCY

Slovenci u Göteborgu s novim izbornikom Ljubomirom Vranješom, koji je naslijedio Veselina Vujovića, išli su na Poljake koji više nisu onako jaka reprezentacija kao prije nekoliko godina i bez većih problema pobijedili su 26-23 u utakmici skupine F.

Počeli su naši zapadni susjedi očekivano autoritativno i već se u šestoj minuti odvojili na tri gola prednosti uz po dva gola Cingesara, Janca i Blagotinšeka. Borut Mačkovšek potom je povukao s tri gola, toliko je imao i Janc do poluvremena koje je pripalo Slovencima 13-11.

U 38. minuti Slovenci su se golom Jure Doleneca prvi put odlijepili na četiri gola prednosti, 17-13, potom su držali i pet golova viška i mirno odveli utakmicu u završnicu, završivši je s tri gola prednosti. U toj su skupini još domaćin Švedska i Švicarska.

Najefikasniji kod Slovenaca bio je Blaž Blagotinšek s pet golova iz pet pokušaja, koliko je zabio i Borut Mačkovšek (5/7), Blaž Janc dodao je četiri, a Klemen Ferlin imao 12 obrana. Kod Poljaka Arkadiusz Moryto zabio je osam, ali to nije bilo dovoljno, kao ni devet obrana Mateusza Korneckog.

Foto: Reuters/PIXSELL

Domaćini Austrijanci u Beču imali su nešto teži posao protiv Češke. Krcata dvorana Wiener Stadthalle prati neizvjestan dvoboj gol za gol u prvom dijelu prvog poluvremena, a Česi su na poluvremenu imali jedan gol prednosti, 14-13.

Međutim serijom 5-1 Austrija je od dva gola minusa došla do tri gola u plusu (20-17) sredinom drugog dijela. Česi se nisu predavali, držali su priključak do same završnice, ali Austrija je pobijedila 32-29 na krilima navijača.

Čudesan je bio Nikola Bilyk u dresu Austrije s 13 golova iz 14 pokušaja, a Janko Božović dodao je sedam iz 13. Thomas Eichberger imao je 13 obrana. Kod Čeha Jakub Hrstka zabio je šest, a Ondrej Zdrahala pet golova. Martin Galia imao je svega šest obrana. U toj su skupini još Sjeverna Makedonija i Ukrajina.

Tema: Rukometni Euro 2020.