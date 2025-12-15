Obavijesti

PRIPREME ZA SP

Slovenija će glumiti Englesku 'vatrenima'? 'Poslali su nam već poziv za utakmicu u lipnju'

Piše Domagoj Vugrinović,
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Da bi hrvatska nogometna reprezentacija u lipnju, prije Svjetskog prvenstva, mogla igrati sa Slovenijom otkrio je predsjednik Nogometnog saveza Slovenije Radenko Mijatović

Slovenska nogometna reprezentacija mogla bi tijekom ljeta odigrati prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske. Tu je mogućnost potvrdio predsjednik Nogometnog saveza Slovenije Radenko Mijatović gostujući u emisiji "Pod prečko" na Sport Klubu, u kojoj se osvrnuo na završetak nogometnog ljeta 2025. i planove reprezentacije.

Mijatović je otkrio da je slovenski savez već zaprimio službeni prijedlog iz Zagreba te da se razmatra termin u lipnju.

- Hrvati su nam već poslali i službeni poziv da s nama odigraju utakmicu u lipnju. Uzet ćemo u obzir i želje izbornika, izbora će biti vrlo malo - rekao je Mijatović govoreći o predstojećim prijateljskim susretima tijekom godine.

HNS o skupim ulaznicama za SP: Fifa svaku utakmicu tretira kao Super Bowl. Shvaćamo bijes...

Hrvatska reprezentacija već je započela s planiranjem pripremnih utakmica uoči Svjetskog prvenstva, na kojem će nastupiti u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Od ranije je poznato da će "vatreni" igrati protiv Brazila, a u javnosti se spominjala i Kolumbija, dok se Slovenija sada pojavljuje kao još jedan potencijalni suparnik.

Predsjednik slovenskog saveza u razgovoru se dotaknuo i aktualnog pitanja izbora novog izbornika, koji bi trebao naslijediti Matjaža Keka. Naglasio je da Savez pritom mora voditi računa o financijskim okvirima te da odluka još nije donesena.

- Uvijek govorimo o uravnoteženom proračunu, tako da ne možemo ići preko svojih mogućnosti. Imamo vremena, ali bih volio da se ta pozicija riješi što prije. Provjerit ćemo opcije ondje gdje uopće postoje kandidati. Kada vidimo da je netko prikladan za vođenje i kada pronađemo zajednički jezik, obavijestit ćemo vas. Za sada nemamo ništa - izjavio je Mijatović.

U narednim mjesecima bit će jasnije hoće li se hrvatska i slovenska reprezentacija doista susresti na terenu, no potvrda službenog poziva pokazuje da su razgovori već ušli u konkretnu fazu.

