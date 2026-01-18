Obavijesti

VRATILI SE SA DEVET RAZLIKE

Slovenija čudesnim preokretom osigurala prolazak dalje na EP-u

Slovenija čudesnim preokretom osigurala prolazak dalje na EP-u
Foto: CATHRIN MUELLER

Sloveniju su do pobjede vukli Andraž Makuc, Domen Makuc i Domen Novak sa po šest golova, a pet su zabili Janc i Horžen. Kod Švicarske su najbolji bili Steenaerts i Leopold sa po šest golova

Europsko rukometno prvenstvo ne prestaje s iznenađenjima! Slovenija je slavila 38-35 protiv Švicarske i osigurala prolazak dalje, a na terenu se odvijala prava drama. 

Švicarci su na poluvremenu imali šest golova prednosti (20-14), a onda su se na početku drugog poluvremena odvojili na čak devet razlike (23:14)! Međutim, uslijedila je nevjerojatna serija Slovenaca koji su nadoknadili zaostatak i i preokrenuli na 33-32 te do kraja još povećali vodstvo. 

Sloveniju su do pobjede vukli Andraž Makuc, Domen Makuc i Domen Novak sa po šest golova, a pet su zabili Janc i Horžen. Kod Švicarske su najbolji bili Steenaerts i Leopold sa po šest golova. 

Slovenija ima četiri boda, jedan više od Farskih otoka, protiv kojih igra u utorak.

