Slovenija čudesnim preokretom osigurala prolazak dalje na EP-u

Europsko rukometno prvenstvo ne prestaje s iznenađenjima! Slovenija je slavila 38-35 protiv Švicarske i osigurala prolazak dalje, a na terenu se odvijala prava drama.

Švicarci su na poluvremenu imali šest golova prednosti (20-14), a onda su se na početku drugog poluvremena odvojili na čak devet razlike (23:14)! Međutim, uslijedila je nevjerojatna serija Slovenaca koji su nadoknadili zaostatak i i preokrenuli na 33-32 te do kraja još povećali vodstvo.

Sloveniju su do pobjede vukli Andraž Makuc, Domen Makuc i Domen Novak sa po šest golova, a pet su zabili Janc i Horžen. Kod Švicarske su najbolji bili Steenaerts i Leopold sa po šest golova.

Slovenija ima četiri boda, jedan više od Farskih otoka, protiv kojih igra u utorak.