RUKOMETNI EURO

Slovenija preokrenula Mađare! Evo što to znači za Hrvatsku...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Malmo: Susret Slovenije i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slovenija je sada treća u skupini s četiri boda, dok je Mađarska ostala na jednom bodu i neće vidjeti polufinale. U idućem kolu Slovence čeka Hrvatska

Slovenija je pobijedila Mađarsku 35-32 u ludoj utakmici drugog kola druge faze Europskog prvenstva. Svega je bilo na utakmici, ali krenimo redom. 

Mađari su puno bolje ušli u dvoboj i nakon 15 minuta igre imali prednost 8-5. Do kraja prvog dijela Slovenija je uspjela smanjivati prednost, ali pred kraj prve dionice Mađari se opet dižu i na predah odlaze sa 17-15. 

Malmo: Susret Slovenije i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Susret Slovenije i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, prva tri gola u drugom poluvremenu zabijaju Slovenci i dolaze u vodstvo, a onda nastavljaju u istom ritmu i odvode utakmicu na svoj mlin. Mađarska je stigla na 33-32 minuti i pol prije kraja, ali Jovičić je s dva gola ipak potvrdio pobjedu Slovenije. 

Janc je briljirao s 10 golova, dok je kod Mađarske 8/8 zabio Imre. Golmani su na cijeloj utakmici obranili samo sedam lopti!? Slovenija je sada treća u skupini s četiri boda, dok je Mađarska ostala na jednom bodu i neće vidjeti polufinale. U idućem kolu Slovence čeka Hrvatska, dok Mađari igraju protiv Švedske. 

