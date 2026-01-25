Slovenija preokrenula Mađare! Evo što to znači za Hrvatsku...

Slovenija je pobijedila Mađarsku 35-32 u ludoj utakmici drugog kola druge faze Europskog prvenstva. Svega je bilo na utakmici, ali krenimo redom.

Mađari su puno bolje ušli u dvoboj i nakon 15 minuta igre imali prednost 8-5. Do kraja prvog dijela Slovenija je uspjela smanjivati prednost, ali pred kraj prve dionice Mađari se opet dižu i na predah odlaze sa 17-15.

Ipak, prva tri gola u drugom poluvremenu zabijaju Slovenci i dolaze u vodstvo, a onda nastavljaju u istom ritmu i odvode utakmicu na svoj mlin. Mađarska je stigla na 33-32 minuti i pol prije kraja, ali Jovičić je s dva gola ipak potvrdio pobjedu Slovenije.

Janc je briljirao s 10 golova, dok je kod Mađarske 8/8 zabio Imre. Golmani su na cijeloj utakmici obranili samo sedam lopti!? Slovenija je sada treća u skupini s četiri boda, dok je Mađarska ostala na jednom bodu i neće vidjeti polufinale. U idućem kolu Slovence čeka Hrvatska, dok Mađari igraju protiv Švedske.